Grand Theft Auto serisinin tarihinde bir ilk! GTA 6'da ana karakter kadın olacak!

28 Temmuz 2022 Perşembe, 18:00

Bloomberg'in haberine göre; Grand Thef Auto oyununun yapımcı şirketi Rockstar Games, GTA 6'nın 2024 tarihinden önce yayınlamayacağını bildirerek oyunseverleri bekleteceğini açıkladı.

GTA 6 için en az iki yıl daha oyun severleri bekleteceğini söyleyen Rockstar Games, ayrıca yeni oyundaki ana karakterlerinden birinin kadın olacağını ve yeni oyunun yeni harita ile geleceğini duyurdu.

Rockstar Games, 2018 yılında, artık daha nazik ve kibar bir şirket olacaklarını söyleyerek kendilerini yeniden keşfettiklerini açıklamıştı.

Yenilik sinyallerini dört yıl önce veren yapımcı şirket, hala en iyi oyun kategorisinde olacaklarında kararlı.