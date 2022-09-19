GTA 6'dan büyük sızıntı, oyun içi oynanış videosu yayınlandı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 10:51

Dünya çapında merakla beklenen GTA 6'nın oynanış test videolarının sızdırıldığı iddiası oyun severler tarafından büyük ilgi gördü.

GTA 6'nın yapımcı şirketi Rockstar Games, oyun için en az iki yıl daha bekleteceğini söyledikten sonra bir kullanıcı oyun için görüntülerini sızdırdı.

"Teapotuberhacker" olarak adlandırılan bilgisayar korsanı, Rockstar Games sunucularına sızdı ve şirket için 3 GB değerinde görüntü, fotoğraf ve kaynak koduna ulaştı.

Bilgisayar korsanı, ulaştığı gizli verileri herkese açık olarak yayınladı.

Sızdırılan görüntüler, bu zamana kadar ortaya atılan "Vice City'e dönüş" ve "kadın karakter" söylentilerini doğrular nitelikte.

Bloomberg muhabiri Jason Schreier, sızdırılan görüntüleri doğruladı. Rockstar Games şirketindeki kaynakları ile görüştüğünü belirten Schreier, "Çok fazla şüphe yoktu, ancak Rockstar kaynaklarıyla bu hafta sonu gerçekleşen Grand Theft Auto VI sızıntısının gerçekten gerçek olduğunu onayladım" dedi.

Rockstar Games tarafından henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

Rockstar ekibinin, 2014'ten beri üzerinde çalıştığı GTA 6 için 600 milyon dolar kaynak aktarımı yaptığı söyleniyor.