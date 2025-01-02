Rockstar Games’ten GTA 6 görüntüleri sızdırıldı: Heyecan dorukta!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 17:53

Güncelleme: 02.01.2025 - 17:53

GTA serisinin yeni oyunu GTA 6, sosyal medyaya düşen görüntü sızıntısıyla gündemde. 2021 yılına ait olduğu iddia edilen ve oyunun eski bir sürümüne ait olduğu belirtilen görseller, Rockstar Games hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Görseller, Rockstar’ın yeni fragman öncesinde merak uyandırıcı bir atmosfer yarattı.

SIZINTI GÖRSELLER NE ANLATIYOR?

Sosyal medyada hızla yayılan ve ardından kaldırıldığı bildirilen görselde, Lucia adlı bir karakterin bir duvarın yanında durduğu, arka planda ise konteynerlerin yer aldığı görülüyor. Bu tek kare, oyuncular arasında pek çok teoriye yol açtı. Bazı kullanıcılar görselin bir limanı, bazıları ise askeri bir üssü yansıttığını öne sürdü.

Ancak uzmanlar, görsellerin 2021 yılına ait eski bir sürümden olduğu için, oyunun gelişim sürecinde mekan ve ayrıntıların değişmiş olabileceğine dikkat çekiyor.

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK OYUNU OLMAYA ADAY

Rockstar Games’in ana şirketi Take-Two Interactive’nin CEO’su Strauss Zelnick, GTA 6’nın oyun dünyasında devrim yaratacağını belirtti. Zelnick, “Oyunculara, beklentilerin ötesinde bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Daha önce düşünülmemiş yenilikler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

GTA 5’in başarısını hatırlatan Zelnick, bu oyunun 11 yıl boyunca milyonlarca oyuncuya ulaştığını ve farklı jenerasyonlardaki konsollarda büyük başarı elde ettiğini vurguladı.

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ VE BEKLENTİLER

GTA 6’nın çıkış tarihi olarak 2025 sonbaharı işaret ediliyor. Rockstar Games’in bu süreçte oyunla ilgili daha fazla detay ve yeni fragmanlar paylaşması bekleniyor. Hayranlar, bu sızıntının ardından Rockstar’dan resmi bir açıklama veya doğrulama bekliyor.