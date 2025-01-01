GTA 6 yayınlandıktan sonra rekor gelir getirecek!

Serinin hayranları GTA 6'yı uzun bir süredir bekliyordu. 2025 yılında gelecek oyun için heyecan doruktayken, analistlere göre oyun 12 ayda 3,2 milyar dolar gelir elde edecek.

GTA 6 yayınlandıktan sonra rekor gelir getirecek!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 18:57

GTA 6 2025 yılının en çok beklenen oyunlarından biri. Yıllardır serinin devam etmesi için bekleyişte olan oyuncularin bu bekleşiyi 2025 yılında sona erecek. GTA 6 için yapılan bir gelir hesaplamasına göreyse GTA 6 ilk 12 ayda 3,2 milyar dolar gibi rekor bir gelir elde edecek.

GTA 6 FİLMLERDEN DAHA ÇOK GELİR ELDE EDEBİLİR

Hesaplamalara göre oyun ön siparişlerden 1 milyar dolar gelir elde edecek.

Financial Times'ın vurguladığına göreyse yalnızca oyun dünyası için değil, eğlence dünyasının da bu başarıyı görmesi gerekiyor. 2024 yılında en çok hasılat yapan iki film, 1,7 milyar dolar ile Inside Out 2  ve 1,3 milyar dolar ile Deadpool & Wolverine filmlerinin toplamı bile GTA 6'nın elde etmesi beklenen geliri geçemiyor.


Etiketler: #GTA 6

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