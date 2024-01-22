Roma dönemine ait yüzyıllardır kafa karıştıran nesne bulundu

Yayınlanma: 22.01.2024 - 13:19

Güncelleme: 22.01.2024 - 13:19

Bir grup amatör arkeolog, Roma dönemine ait ve yüzyıllardır uzmanları şaşırtan antik bir nesne keşfetti. İngiltere'deki Lincolnshire'ın küçük Norton Disney köyünden bir grup yerel gönüllü, modern arkeologların kullanım amacını açıklamakta zorlandıkları bir Roma dodekahedronunu (12 kenarlı metal bir kabuk) ortaya çıkardı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre bu keşif halen bulunduğu yerin yakınındaki bir müzede sergileniyor ve kısa bir süre önce BBC'nin Digging for Britain adlı TV programında yer aldı. Norton Disney Tarih ve Arkeoloji Grubu'nun sekreteri Richard Parker, greyfurt büyüklüğündeki nesneyi Sheffield'in yaklaşık 56 kilometre güneydoğusunda, grubun iki haftalık kazı için bölgede açtığı kazı çukurlarından birinde bulduklarını söyledi.

ŞAŞIRTAN KEŞİF

Live Science'a konuşan Parker, "Kazının bitmesine iki gün kalmıştı ve 4. Çukur'da bu dodekahedron ortaya çıktı" dedi.

Bu bizi gerçekten şaşırttı. O noktada çok fazla metal [sinyali] almıyorduk, ama birdenbire karşımıza çıktı.

Roma Britanyası'nda bütün ya da parça halinde bilinen yaklaşık 32 dodekahedron örneği bulunuyor. Norton Disney'in keşfiyle bu sayı 33'e yükseldi. Midlands'deki tek örnek olan dodekahedron mükemmel durumda, herhangi bir hasar görmemiş ve hala tamamen sağlam.

Bu nesnelerin varlığı MS birinci ve üçüncü yüzyıla kadar uzanıyor ancak o döneme ait kayıtlarda veya resimlerde dodekahedronlardan bahsedilmediğinden amaçları hala gizemini koruyor.

Bazıları bunların bir ölçüm cihazı olarak kullanılmış olabileceğini düşünse de bunu gösteren işaretlerin olmaması bu teorinin doğruluğunu sorgulattırıyor.

Diğer öneriler arasında çocuk oyuncağı, örgü aleti ya da dekoratif amaçlarla kullanılmış olabileceği fikri yer alıyor.

Bunlardan farklı olarak bazı arkeologlar daha önce mezarlarda bulundukları için bazı bölgelerde dini amaçlarla kullanıldığını ve bunlarla ilgili kayıtların olmamasının da büyüyü yasaklayan çoğu Roma yasalarıyla açıklanabileceğini düşünüyor.

Parker, grubun bu nesneyi metal dedektörlerinin daha önce Roma sikkeleri ve broşları bulduğu bir alanda keşfettiğini söyledi. Daha önce yapılan bir jeofizik araştırma da alanda üzeri kapatılmış çukura benzeyen bir şey ortaya çıkarmıştı.

Grup, nesnenin 1700 yıl kadar önce bir taş ocağı çukuruna Roma döneminden çanak çömleklerle birlikte kasıtlı olarak bırakıldığı yerde keşfedildiğini düşünüyor.

The Independent'a konuşan Parker, grubun 2023'te başladıkları kazıları tamamlamak üzere bu yaz bölgeye geri dönmeyi planladığını söyledi.

Bu yaz kazı alanına geri döneceklerini, nesnenin neden orada bırakıldığına dair daha fazla bilgi edinmeye çalışacaklarını ve bunun amacıyla kullanımına dair herhangi bir ipucu bulmayı umduklarını söyledi.

Grup şunları söyledi: