Blue Origin, kadınlardan oluşan ekibi uzaya göndermeyi planlıyor

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 10:42

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 10:43

Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in muhtemelen gelecek yılın başlarında, tamamı kadınlardan oluşan bir mürettabatla uzayın sınırına (deniz seviyesinden 100 km yüksekte bulunan, Dünya atmosferiyle uzayı ayıran hayali sınır -ed.n.) fırlatma yapmayı planladığı bildiriliyor.

Emmy ödüllü medya mensubu ve aynı zamanda Bezos'un kız arkadaşı olan eğitimli helikopter pilotu Lauren Sanchez, çarşamba günü The Wall Street Journal'a verdiği röportajda devam eden planın ayrıntılarını açıkladı. Diğer mürettebat üyelerinin isimleri belirsizliğini korurken, Sanchez bu kişilerin "dünyada fark yaratan, etki sahibi ve iletecek bir mesajı bulunan kadınlar" olacağını söyledi.

MÜRETTEBATA SANCHEZ EŞLİK EDEBİLİR

Blue Origin'in, bugüne kadar 6 başarılı mürettebatlı yörünge altı uçuş görevi gerçekleştiren New Shepard yörünge altı uzay aracındaki 6 kişilik mürettebata, Sanchez'in liderlik etmesinin beklendiği bildiriliyor.

Independent Türkçe'de yer alan haberde daha önceki Blue Origin uçuşlarından birinde Bezos, kardeşi Mark ve havacılık alanının öncülerinden Wally Funk da dahil üç kişiyle birlikte uzayın sınırına gittiği belirtiliyor.

Sonraki mürettabatlı görevdeyse Uzay Yolu (Star Trek) oyuncusu William Shatner da uzaya uçmuştu. Bir diğer fırlatmada da başka kişilerle beraber NFL (en büyük profesyonel Amerikan futbolu ligi -ed.n.) oyuncusu Michael Strahan yer almıştı.

Sanchez bu yaklaşan görevde, Bezos'un mürettebatın bir parçası olmayabileceğini söyledi. The Wall Street Journal'a verdiği röportajda Sanchez "Onu zapt etmem gerekecek. Hepimizi kenardan izleyerek destekleyecek" derken, "çok heyecanlı" ve "biraz gergin" hissettiğini de sözlerine ekledi.

Uzayın sınırına yapılan keyfi uçuşların yanı sıra Blue Origin bilimsel ekipmanları uzaya taşıdığı birkaç NASA görevi de gerçekleştirmişti.

Blue Origin, eylüldeki son mürettebatsız görevlerinden birinin uçuş sırasında ateş topuna dönüşmesinden sonra, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) uzay şirketine gelecekteki New Shepard görevi için yeşil ışık yakmasını beklemek zorunda kalabilir.

2022'de gerçekleşen bu olayda, New Shepard güçlendiricisi uçuşa yaklaşık 1 dakika 4 saniye kala alev almıştı. Birkaç saniye içinde uçuş iptal roketleri kapsülü ayırarak Dünya'ya güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamıştı.

FAA, başarısız fırlatmanın yaşandığı gün yaptığı açıklamada "New Shepard aracı uçuşlara tekrar başlamadan önce FAA, aksilikle ilgili herhangi bir sistem, süreç veya prosedürün kamu güvenliğini etkileyip etkilemediğini belirleyecek" diye belirtmişti.