Uzaylı arayışındaki yapay zeka 8 "ilginç sinyal" buldu

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 09:24

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 09:24

Bilim insanları, yeni bir makine öğrenimi yönteminin, uzaylı yaşamı arayışında daha önce tespit edilmemiş 8 "ilgi çekici sinyal" bulduğunu söylüyor.

Dünya'ya nispeten yakın 5 yıldızdan gelen bu ilgi çekici sinyallerin, başka dünyalardaki uzaylı zekasının işaretleri olabileceği belirtiliyor.

YAPAY ZEKA DİĞER YAŞAM FORMLARINDAN SİNYAL ALMAMIZI SAĞLAYABİLİR

Araştırmacılara göre bu hedefler (ve bunlara benzeyen diğerleri) yapay zekanın nihayet Dünya'nın ötesinde yaşam sinyalleri bulmamızı sağlayabileceği anlamına geliyor.

Dünya dışı zeka arayışının büyük bir kısmı, "teknoimzaları", yani kazara veya kasıtlı olarak uzaylı teknolojisinden gelmiş olabilecek sinyalleri aramaya odaklı. Ancak bilim insanları bu teknoimzaları bulmakta kısmen zorlanıyor çünkü çoğu parazitten kaynaklanan çok sayıda ilginç aday var.

Independent Türkçe'nin aktardığı yeni sistem, araştırmacıların evrenden bize gelen büyük miktardaki veriyi taramasına ve ilgi çekici olabilecek sinyalleri bulmak için bunları daha hızlı bir şekilde incelememize yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıca araştırmacıların, örneğin cihazlar insan teknolojisinden kaynaklanan parazitleri algıladığında ortaya çıkabilecek yanlış pozitifleri filtrelemesine de olanak tanıyabilir.

Araştırmacılar sistemi anlatan yeni bir makalede, şimdiden 8 adet "daha önce tanımlanmamış ilgi çekici Dünya dışı zeka sinyali" bulduklarını yazıyor.

Ancak bu hedeflerin tekrarlanan gözlemlerinin henüz benzer sinyallerin yeniden tespitiyle sonuçlanmadığı belirtiliyor.

Teknoimza arayışlarının çoğu radyo frekanslarına odaklanıyor, çünkü bu frekanslar uzayda kolayca hareket edebiliyor ve bunları gönderen ve tespit eden sistemler nispeten daha kolay kurulabiliyor. Araştırmacılar özellikle, evrende düzenli olarak meydana gelen doğal radyo emisyonlarından daha kolay ayırt edilebilen dar bant radyo sinyallerini arıyor.

Yeni sistem, evrenin dört bir yanından gelen bu radyo sinyalleriyle ilgili toplanan veriler içinde araştırma yaptı. Çalışma, bilimsel dergi Nature Astronomy'de bugün yayımlanan "820 yakın yıldızdan gelen teknoimzalar için derin öğrenme araştırması" başlıklı makalede anlatılıyor.

Bilim insanları, 115 milyon veri parçacığını araştırdı ve yaklaşık 3 milyon ilgi çekici sinyal buldu. Araştırmacılar, sistemin bu parçacıkları ayıklama şekli göz önüne alındığında bunun muhtemelen bir "fazla sayım" olduğunu ve sinyallerin çoğunun yine büyük ihtimalle parazitten kaynaklandığını belirtiyor.

Yanlış pozitif gibi görünen sinyaller filtrelendikten sonra geriye 20 bin 515 sinyal kaldı. Bunlar arasında araştırmacıların dikkatini çeken 8 "ilgi çekici sinyal" tespit edildi.

Bu 8 sinyal 5 farklı yıldızdan geliyor ve yıldızların hepsi de Dünya'dan 30 ila 90 ışık yılı uzaklıkta.

Araştırmacılar, bu sinyallerin "gerçekten de" dünya dışı zeki yaşam tarafından "üretilip üretilmediğine" dair herhangi bir sonuca varmaya çalışmadıklarını söylüyor. Diğer bilim insanlarını, sinyallerin nereden geldiğini bulma umuduyla bu hedefleri incelemeye devam etmeye çağırıyorlar.

Dahası, aynı yöntemin başka dünyalarda yaşam arayışını hızlandırma umuduyla diğer büyük veri kümelerini incelemek için de kullanılabileceği belirtiliyor.