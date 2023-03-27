Rus TV kanalında hava durumunu yapay zekâ sundu
Son dönemlerde yapay zekâlar oldukça gündeme geliyor. Geleceğe yön verecek olan yapay zekâlar şimdi ise Rusya’daki yerel bir televizyon kanalında hava durumu sundu.
Yapay zekâlar uzun zamandır birçok teknolojide kullanılıyor. Ancak yapay zekalar son kullanıcının kullanımına son bir yılda ulaştı. ChatGPT, Midjourney ve DALL-E gibi yapay zekâlar oldukça popüler bir hale geldi.
Şimdi ise yapay zekâ hava durumu sundu. Rusya’daki yerel bir televizyon kanalı olan Svoye TV’de Snezhana Tumanova adlı yapay zekâ hava durumunu izleyicilere aktardı.
Birkaç sinir ağı kullanılarak oluşturulan yapay zekâ sunumun yanı sıra programda yer alacak metinleri ve bilgileri de kendi hazırlıyor. Snezhana Tumanova’nın sunduğu program günde 5 kere yerel kanalda yayınlanacak. Kanal bu sayede kullanıcılarına daha hızlı ve doğru bilgi vermeyi amaçlıyor.
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