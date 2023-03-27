Rus TV kanalında hava durumunu yapay zekâ sundu

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:17

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 10:20

Yapay zekâlar uzun zamandır birçok teknolojide kullanılıyor. Ancak yapay zekalar son kullanıcının kullanımına son bir yılda ulaştı. ChatGPT, Midjourney ve DALL-E gibi yapay zekâlar oldukça popüler bir hale geldi.

Şimdi ise yapay zekâ hava durumu sundu. Rusya’daki yerel bir televizyon kanalı olan Svoye TV’de Snezhana Tumanova adlı yapay zekâ hava durumunu izleyicilere aktardı.