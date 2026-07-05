Alibaba çalışanlarına Claude Code'u yasaklayacak

Techcrunch başta olmak üzere pek çok kaynağın aktardığına göre Alibaba çalışanlarına Anthropic'in Claude Code kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Söylenene göre şirket 10 Temmuz'dan itibaren bu yasağı başlatacak.

Aktarılana göre Anthropic halihazırda Çinli şirketlerin ve bu şirketlere ait yabancı kuruluşların modellerini kullanmasını yasaklıyor. Şirketin, Çinli kullanıcıların Claude'a erişmesine olanak tanıyan boşlukları kapatmak için çalıştığı da bildiriliyor.

Alibaba’nın Claude Code’u artık yüksek riskli bir yazılım olarak gördüğü ve çalışanlarına kendi geliştirdikleri Qoder’ı kullanma talimatı verdiği söyleniyor.

Anthropic ve Alibaba arasında daha önce sahte hesap sorunu yaşanmıştı. Buna göre 22 Nisan ve 5 Haziran 2026 tarihleri arasında 25 bine yakın sahte hesap kullanılarak Claude ile 30 milyona yakın etkileşim gerçekleştirildiğini duyuran Anthropic, Alibaba'nın kendilerine yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirdiklerini belirtmişti.