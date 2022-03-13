Rusya, 'Instagram' yasağı için ek süre verdi

13 Mart 2022 Pazar, 14:49

Ukrayna’ya 24 Şubat sabahı başlattığı askeri harekat sonrası Rusya, tüm dünyanın tepkisini toplamaya devam ediyor. Bu anlamda Rusya teknolojiden, otomotive, yiyecekten, eğlence sektörüne kadar birçok yaptırım ile karşı karşıya kaldı. Meta yani eski adıyla Facebook’un aldığı nefret söylemi kararı ise Rusya için bardağı taşıran son damla oldu.

Son olarak Instagram yasağı kararı alan Rusya, şimdi de Rus kullanıcılara platformdan geçiş yapması için ek süre tanıdı.

INSTAGRAM YASAĞI KARARI İÇİN YENİ TARİH VERDİ

ShiftDelete’in haberine göre; Rusya’nın resmi iletişim ajansı Roskomnadzor, yayımladığı açıklamada, Rusya Instagram yasağı için ayrıntıları açıkladı. Buna göre şu an için Rusya sınırları içinde Instagram’a girmek mümkün.

Ancak Meta grubunun aldığı, Putin ve Rusya’ya karşı nefret suçuna izin verme kararı sonrası, dün platforma erişim yasağı geldi.

Bugün ise Roskomnadzor, Instagram yasağı için tarih verdi. Buna göre Rus Instagram kullanıcıları 14 Mart gece yarısı 12’ye kadar Instagram hesaplarında yer alan bilgileri aktarabilecek.

Instagram’ın Başkanı Adam Mosseri ise dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın aldığı Instagram yasağı kararını eleştirdi. Mosseri, paylaşımında Rusya Instagram kullanıcılarının yüzde 80’inin Rusya dışı Instagram hesaplarını takip ettiğini açıkladı. Bu anlamda Rusya’nın aldığı bu karar ülkede yer alan Insagram kullanıcıları için dünyaya açılan bir pencerenin kapanması anlamına geliyor.

Rusya daha önce de Facebook platformunu ülkede yasakladı. Ancak Rusya şimdiye kadar birçok teknoloji şirketinin yaptırım kararı ile karşı karşıya kaldı.