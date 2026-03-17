Anthropic, kimyasal silah alanında uzman almayı planlıyor

BBC'nin haberine göre, merkezi ABD'de bulunan firma Anthropic, kariyer platformu LinkedIn üzerinde açtığı iş ilanında, kimyasal silah alanında personel aradığını duyurdu.

Firma ilanda, yazılımlarının "felaket boyutunda" kullanımını engellemek için başvuranlardan "kimyasal silahlar ve/veya patlayıcı savunması" alanında en az beş yıllık deneyime sahip olmalarını talep etti.

Anthropic, başvuranların kirli bomba olarak da bilinen "radyolojik dağıtım cihazı" hakkında bilgi sahibi olmaları şartı koştu.

Benzer şekilde, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, kariyer sitesinde açtığı iş ilanında "biyolojik ve kimyasal risk" alanında uzman bir araştırmacı aradığını belirtmişti.