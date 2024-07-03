Rusya yeni yörünge istasyonu için ilk modülü 2027'de fırlatacak

Rusya’nın, yörüngedeki yeni yörünge istasyonu için ilk modülü 2027’de fırlatmayı planladığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:41
Rusya yeni yörünge istasyonu için ilk modülü 2027'de fırlatacak
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Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın yeni yörünge istasyonunun kurulumuna ilişkin takvimin onaylandığı belirtildi.

İstasyon kurulumunun 2027’de bilim ve enerji modülünün hizmete girmesiyle başlayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 2030’a kadar yörüngeye fırlatılacak dört modül ile istasyon çekirdeğinin oluşturulmasının planlandığı ifade edildi.

2031 VE 2033 YILLARINDA İKİ MODÜL EKLENECEK

Açıklamada, 2031 ila 2033 yıllarında ise istasyonun iki adet modülün eklenmesiyle genişletileceği kaydedildi.

Rusya halihazırda faaliyet gösteren ancak kullanım ömrünün sonuna yaklaşılan Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUI) 2028’de ayrılmayı planlıyor.

Roscosmos Genel Müdürü Yuriy Borisov, 2022’de yaptığı açıklamada, Rusya’nın kendine ait bir yörünge istasyonu kuracağını duyurmuştu.


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