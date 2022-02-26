Rusya’da Twitter’a erişilemiyor
Rusya’da sosyal medya sitesi Twitter’a erişilemediği ifade edildi.
Rusya’da (TSİ) 13.00 sularından itibaren başta Moskova olmak üzere çok sayıda şehirde Twitter’a erişim sağlanamadığı ifade edildi.
Gün içerisinde zaman zaman Facebook ve Instagram’a da erişim sıkıntıları yaşanmıştı.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün yaptığı açıklamada, sosyal medya sitesi Facebook’a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.
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