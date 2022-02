Twitter'dan Rusya ve Ukrayna için yeni karar

Rusya'nın, 24 Şubat Perşembe sabahı Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon, 3'üncü gününde de devam ediyor. Savaş sürerken; sosyal medyanın rolü de gitgide önemli hale geliyor. Sosyal medya platformları, krize ilişkin yeni kararlar almaya devam ediyor.

Son olarak, Twitter’dan bölgede devam eden saldırılarla ilgili yeni bir adım geldi.

Sosyal medya devi Twitter, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya ve Ukrayna’daki reklamları askıya aldığını duyurdu. Sosyal medya şirketi kararın, kamu güvenliği bilgilerinin ön plana çıkmasını sağlamak için verildiğini yazdı.

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; Twitter tarafından paylaşılan bilgilendirme yazısında, “Kritik kamu güvenliği bilgilerinin yükseltilmesini ve reklamların bu bilgilerin olumsuz etkilememesini sağlamak için Ukrayna ve Rusya’daki reklamları geçici olarak duraklatıyoruz” ifadelerine yer verildi.

We’re temporarily pausing advertisements in Ukraine and Russia to ensure critical public safety information is elevated and ads don’t detract from it.