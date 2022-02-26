Twitter'dan Rusya ve Ukrayna için yeni karar

26 Şubat 2022 Cumartesi, 16:34

Rusya'nın, 24 Şubat Perşembe sabahı Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon, 3'üncü gününde de devam ediyor. Savaş sürerken; sosyal medyanın rolü de gitgide önemli hale geliyor. Sosyal medya platformları, krize ilişkin yeni kararlar almaya devam ediyor.

Son olarak, Twitter’dan bölgede devam eden saldırılarla ilgili yeni bir adım geldi.

REKLAM DURDURMA KARARI

Sosyal medya devi Twitter, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya ve Ukrayna’daki reklamları askıya aldığını duyurdu. Sosyal medya şirketi kararın, kamu güvenliği bilgilerinin ön plana çıkmasını sağlamak için verildiğini yazdı.

Rusya ve Ukrayna’da reklam gösteRİLMEYECEK

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; Twitter tarafından paylaşılan bilgilendirme yazısında, “Kritik kamu güvenliği bilgilerinin yükseltilmesini ve reklamların bu bilgilerin olumsuz etkilememesini sağlamak için Ukrayna ve Rusya’daki reklamları geçici olarak duraklatıyoruz” ifadelerine yer verildi.

We’re temporarily pausing advertisements in Ukraine and Russia to ensure critical public safety information is elevated and ads don’t detract from it. — Twitter Safety (@TwitterSafety) February 25, 2022

'DİJİTAL GÜVENLİK KAYNAĞI' SAYFASI OLUŞTURULDU

Twitter, reklam kısıtlamasına ek olarak, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşla ilgili birkaç adımı daha duyurdu. Sosyal ağ, değişikliklerin yanı sıra kullanıcıların bilgilerini gizli tutmalarına yardımcı olmak için bir dijital güvenlik kaynağı sayfası da oluşturdu.

Platform, paylaştığı tweet dizisinde, savaşla ilgili yanlış bilgi paylaşan bot hesapların inceleneceğini ifade etti. Şirket, manipülasyonu tespit etmek için tweetlerin proaktif olarak gözden geçirileceğini ve ayrıca Ukrayna’daki çatışmayla ilgili yanlış bilgi sunan içeriğe karşı yaptırım uygulanacağını dile getirdi.

Twitter, bu değişiklikleri Rus işgalinin üçüncü gününe girildiği sırada duyurdu. Şirket, kararların hızlıca uygulamaya alındığının da altını çizdi.