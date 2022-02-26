Kırım Tatarları ve Ukraynalılar buluştu: Ankara'da Rusya protesto edildi

26 Şubat 2022 Cumartesi, 16:14

Türkiye’de yaşayan Ukrayna ve Kırım Tatarları, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına tepki göstermek için bugün Ankara’da Ulus Heykeli önünde eylem yaptı. Eyleme yaklaşık 200 kişi katıldı.

Eylemde sık sık “Yaşa Türkiye yaşa Ukrayna”, “Ankara Kiev omuz omuza”, “Katil Putin Ukrayna’dan defol” sloganları atıldı.

Eylemde konuşan Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, şunları söyledi:

“Can kaybımız var ama özgürlüğümüz için kendi kanlarıyla, kendi hayatlarıyla ödediler. Bugün Ukrayna’daki tüm büyük şehirlerin çevresinde ve neredeyse tüm Ukrayna’da gece boyunca savunma devam ediyordu… Vasylkiv ve Bila Tserkva üzerinde düşmana ait iki savaş kargo uçağı düşürüldü. Ve bu düşürülen uçaklarda yaklaşık can kaybı 300 oldu… Rusya’nın yıldırım savaşı girişimi suya düştü… Ukrayna Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz, başbakanımız ve diğer bakanlarımız şu an yerlerindeler, çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız bugün kuşatılmış şehirden tahliye olmaktan vazgeçti. Ülkemizi ve savunmamızı yönetmeye devam ediyor. Rus propagandasına inanmayın. Okuyacağınız bilgileri güvenilir kaynaklardan birkaç defa kontrol edin. Galibiyet bizden yana olacak. Biz kazanacağız.”

"HAKSIZLIKLARA KARŞI ‘DUR’ DİYE HAYKIRIN"

Ukrayna Derneği Başkanı Yuliia Biletska ise şunları söyledi:

“Bu açık bir şekilde uluslararası hukukun ihlalidir. Egemen, bağımsız ve demokratik bir ülkeye açılmış bir savaştır. Bir işgaldir. Rus şirketleri boykot edin! Türkiye’den talebimiz; bu işgali yapan Rusya’ya ait bankalara, kurum ve kuruluşlara, işgalde bizzat görev almış devlet görevlilerine ve bakanlara yaptırım yapması, Rusya propagandasının bir aracı olan Sputnik’in yayınlarını durdurmasıdır. Ayrıca Sputnik’te çalışan Türk gazetecileri de Rusya’nın kanlı emellerine hizmet eden bu kuruluştan ayrılmaya davet ediyoruz. Bu zor günlerde Türkiye’nin verdiği destek bizim için çok değerlidir. Bu desteğin süreceğine, iki ülkenin gelecekte daha da yakınlaşarak bu süreçten daha da güçlü çıkacağına inanıyoruz. Lütfen ailemizi, yuvamız, vatanımızı savunurken uğradığımız haksızlıklara karşı ‘dur’ diye haykırın” diye konuştu.

Anka’nın mikrofon uzattığı Ukraynalı bir kadın, “Ailelerimiz, arkadaşlarımız için çok korkuyoruz. Bütün Ukrayna şimdi ateşli. Hepsini bombalıyorlar. Herkese rica ediyorum, lütfen Ukrayna ülkesine yardım edin” dedi.

“ONLAR YA ÇIKACAK YA ÖLECEK”

Adının "Mila" olduğunu söyleyen bir başka Ukraynalı kadın da “Artık konuşma, düşünme, hissetme vakti değil. Artık savaşma vakti. Bütün ailem savaşta. Ben de oraya gitmek istiyorum. Biz kazanarak çıkacağız. Barış başlayacak. Ve Putin gidecek. Eğer Putin kalmaya devam ederse o zaman barış olmaz. Onlar ya çıkacak ya ölecek. Başka bir alternatif yok” diyerek tepki gösterdi.

Bir Kırım Tatarı ise “Biz savaşa karşıyız. Bizim Kırım Tatar halkı da orada Rusya’nın bu tür muamelelerine karşı kaldı. Vatanımız Kırım da işgal altında. Çok üzgünüz. Bağımsız bir ülke. Göz göre göre Avrupa'nın göbeğinde Rusya pervasızca Ukrayna’ya giriyor. Sanki bizlerle bütün dünya ile de dalga geçer gibi sivil vatandaşları bile bombalıyorlar. Bütün dünyadan herkes bu şekilde tepkiler verirse Rusya da belki geri adım atar. Daha fazla insan ölmeden Rusya’nın çekilip gitmesini istiyoruz” diye konuştu.

Ukraynalı bir genç kadın da “Benim babam, kardeşim, amcam herkes cephedeler… ‘Biz burada kalacağız’ dediler. Şu anda herkes orada. Ukrayna’nın kazanacağına inanıyoruz. Eğer söylediği gibi bizim Cumhurbaşkanımızı öldürürse çok daha kötü yerlere gider bu iş Ukrayna için. Çünkü biz Cumhurbaşkanımızı çok destekliyoruz. Hitler intihar etti, Amerika Vietnam’a girdi alamadı. Zayıf görünen mazlumun kazandığı bir savaş olacak bu” dedi.