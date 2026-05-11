Safari için yeni bir özellik test ediliyor

İnternet tarayıcılarını yüzlerce sekme açık olarak kullananlara hitap eden sekme gruplama özelliği her tarayıcıda sunulmuyor. Google Chrome'da bir süredir olsa da Apple ekosisteminde kapsamlı bir sekme düzenleme özelliği sunulmuyor.

Safari için test edilen yeni özellik sayesinde sekmeler otomatik olarak gruplanabilecek.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre Apple, iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 güncellemeleriyle beraber 'sekme düzenleme' özelliği sunucak.

Bu özellik her ne kadar yapay zeka ile desteklenecek olsa da Apple Intelligence imzası taşımayacak.

Sekmeleri düzenleme özelliği 2015 yılında eklenen sekme grupları seçeneğine ek olarak geliyor. Google tarafında Safari'de yeni sunulacak özellik 2024 yılının başından beri sunuluyor.