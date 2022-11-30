Sahte bir Android uygulaması habersiz SMS gönderiyor

30 Kasım 2022 Çarşamba, 10:02

Kullanıcıların telefonuna yüklendikten sonra habersiz SMS'ler atan Symoo, Google Play Store üzerinden kaldırıldı.

Mobil cihazlar için siber güvenlik hizmeti sunan Evina şirketinden Maxime Ingrao, SMS uygulaması Symoo’nun hiç de göründüğü gibi olmadığnı aksine kullanıcının telefonunu kullanarak bilinmeyen kişilere SMS’ler gönderiyordiğini belirtiyor. Ingrao, bu tarz mobil uygulamaların büyük çoğunlukla hackerlar ve diğer suçlular tarafından kullanılabileceğini aktarıyor.

100 BİNİN ÜZERİNDE İNDİRİLMİŞ

Google Play Store’dan yeni kaldırılan uygulama, 18 Ekim 2022 tarihinde kullanıma sunulmuştu. Bir ay içinde 100 binin üzerinde indirilen uygulama, sahte olmasına rağmen güncellemeler ile desteklenmiş.

Uygulama temelde indirildikten sonra kullanıcıdan telefon numarasıyla kaydolmasını ve SMS göndermek ya da bildirimleri almak izin istiyor. Kullanıcı bu izni verdiği anda ise habersiz bir şekilde Viber, Telegram, Instagram ve Google gibi platfromlarda size ait olmayan çalıntı ya da sahte hesapların iki faktörlü doğrulama hizmetini numaranızı kullarak aktif hale getiriyor.