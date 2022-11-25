Dünyanın en popüler Android telefonu açıklandı

25 Kasım 2022 Cuma, 23:59

AppBrain tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre dünyada hangi akıllı telefon markasının ve modelinin en popüler olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmadaki veriler 2020 yılında kullanıcıların karşısına çıkan Samsung Galaxy A12 modelinin en popüler Android telefon olduğunu ortaya çıkarttı.

SAMSUNG GALAXY A12 TÜRKİYE'DE SATILIYOR

Aynı listede ikinci sırada yine Samsung'un bir telefonu var. Galaxy A21 modelini üçüncü sırada Samsung Galaxy A10 takip ediyor. İlk 10'a baktığımızda ise sadece 3 akıllı telefon Samsung imzalı değil. Listede kendine yer bulan modeller ise, Redmi 9A, Redmi Note 9 ve Vivo 1906 oldu.

AppBrain tarafından yayınlanan raporda ise Samsung yüzde 34.5'lik bir oranla dünyanın en büyük Android telefon üreticisi durumunda değerlendirildi. Xiaomi yüzde 14.4, Oppo yüzde 10.4, Vivo yüzde 9.8 ve Huawei yüzde 6.8 ile listede kendine yer buluyor.