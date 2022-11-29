Samsung'un bir telefonuna daha Android 13 geliyor

29 Kasım 2022 Salı, 09:58

Android taraf için Android 13 tabanlı arayüz güncellemeleri dağtıılmaya devam ediyor. En son Samsung'un Galaxy M33 5G modeli de listeye dahil edildi. Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi uygun fiyatlı telefon için de geldi.

GALAXY M33 5G MODELİ DE GÜNCELLEMEYİ ALDI

Güncellemelerini öncelikle amiral gemisi ve üst segment grubuna veren Samsung, artık orta ve giriş seviyesi telefonlara güncellemeleri getiriyor.

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 sürümünü Galaxy S22, Z Fold 4 ve Z Flip 4 gibi amiral gemileri için getirmişti. Daha sonra ise Galaxy S21 FE, A52, A33 5G, A53 5G, A73 5G, M32 5G, M52 5G, A71, F62 ve M53 5G gibi cihazlara geldi.



