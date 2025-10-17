Cumhuriyet Gazetesi Logo
Saints Row'un tasarım yönetmeninden GTA VI'nın fiyatına yönelik açıklama

17.10.2025 18:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Saints Row'un tasarım yönetmeni Chris Stockman, GTA VI'nın çıkış fiyatının 100 dolar bandında olmasını beklediğini ve eğer böyle bir fiyatla çıkarsa bunu hak edeceğini söyledi.

Rockstar Games'in heyecanla beklenen yeni GTA VI'sına yönelik açıklamalar devam ediyor. Bu sefer de Saints Row oyun serisinden tanıdığımız oyunun tasarım yönetmeni Chris Stockman, yeni oyunun fiyatına yönelik bazılarını kızdıracak bir yorum yaptı. Oyunun fiyatı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak yüksek bir fiyattan satışa çıkacağı oyun basınında uzun zamandır konuşulan bir konu.

Stockman de konu hakkında yeni bir yorum yaptı. GTA VI'nın 100 dolardan piyasaya sürülmesi gerektiğini savunan yönetmen eğer bu fiyattan satışa çıkarsa bu fiyatı hak edecek tek oyun olacağını söylüyor. 

Öte yandan diğer oyun şirketlerinin bunu kendi fiyatlarını artırmak için bir gerekçe olarak görmemesi gerektiğini çünkü o oyunların bir GTA VI olamayacağını söylüyor. Her ne kadar GTA'nın yeni çıkacak oyununu yücelten bir açıklama olsa oyun dünyasını karıştırdı. Çünkü bu oyunlarda önemli bir fiyat artışının fitili ateşleyebilir.

Oyun yapımcıları GTA VI'nın 80 ila 100 dolar arasında bir fiyatta olmasını umutla bekliyor zira bu diğer yüksek bütçeli oyunlarda da zammı zorunlu hale getirmiş olacak.

