Steam yeni bir rekor kırdı

16.10.2025 23:27:00
Haber Merkezi
Steam eş zamanlı oyunca sayısında 41 milyon 666 bin 455 kişiyi gördü. Platform kendi rekorunu tazeledi.

Steam'de aynı anda milyonlarca oyunsever oyunda oluyor. Bunun verilerini anlık olarak gösteren SteamDB, 12 Ekim 2025 tarihinde platformun kullanıcı rekoru kırdığını gözler önüne serdi.

41 milyon 666 bin 455 kişiye ulaşan eş zamanlı oyuncu sayısının bu kadar artmasında Battlefield 6'nın çok fazla kişi tarafından oynanması ve Steam Next Fest etkinliğinin aynı zamana denk gelmesi önemli bir faktör oldu. 

Her ne kadar bu rekor kırılmış olsa da anlık oyuncu sayısı bir süre sonra 40 milyona kadar geriledi. 

