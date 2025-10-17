Yapay zeka çipleri açık kaynaklı teknolojilerle erişilebilir hale gelecek

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. Bugün sona erecek fuarda birçok şirket, yapay zekadan siber güvenliğe kadar çeşitli alanlarda geliştirdiği teknolojileri tanıtıyor.

ABD'li çip uzmanı ve Tenstorrent'in Üst Yöneticisi (CEO) Jim Keller, çip endüstrisindeki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Geçmişte teknoloji devleri AMD, Apple ve Tesla'da çip geliştirme başta olmak üzere önemli görevler üstlenen Keller, yapay zeka çiplerini insanlar için çok daha erişilebilir hale getirmek istediklerini söyledi.

Keller, yapay zeka işlemcisinden genel amaçlı işlemcilere kadar açık kaynaklı teknoloji geliştirdiklerini belirterek, yapay zeka derleyicisini de açık kaynaklı hale getirdiklerini söyledi.

"Yapay zeka işlemcisi geliştirmek için 100 milyar dolara ihtiyaç yok"

Yapay zeka işlemcilerinin insanların düşündüğünden daha basit olduğuna dikkati çeken Keller, bir yapay zeka işlemcisi geliştirmek için 100 milyar dolara ihtiyaç olmadığını vurguladı.

Keller, açık kaynaklı bir platforma ve esnek bir çözüme sahip olmanın avantajlı olduğuna işaret ederek, "Yeter ki donanım çipleri gerçekten programlanabilir olsun ve insanlar yeni çözümleri nasıl inşa edecekleri konusunda yaratıcı olabilsinler." diye konuştu.

Daha hızlı ve açık kaynaklı ürünler ürettiklerine değinen Keller, daha düşük maliyetli ve çok açık bir yapıya sahip olduklarını ifade etti.

"Çip üretimi yapay zeka teknolojisinin hızına yetişebilir mi?" sorusuna yanıt olarak Keller, yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerin yeni başladığını ve mevcut modellerin iyi olduğunu belirterek, "Her gün bir şeyin sınıra ulaştığına dair bir makale okuyorum. Sınıra henüz yaklaşmadık. Talep gerçekten çok büyük. Önümüzdeki 5 yıl gerçekten ilginç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Çip alanında uygulanan kısıtlamalar uzun vadede işe yaramayacak"

Keller, çip alanında çeşitli ülkelerin uyguladığı kısıtlamaların uzun vadede işe yaramayacağını belirterek, halihazırda teknolojinin bir kısmının açık olduğunu ve insanların bu alanda çok fazla yayın yaptığını söyledi.

Bir alan kısıtlandığında, o alanın kendi başına gelişmek zorunda kaldığını vurgulayan Keller, "Şimdiye kadar olan da bu. Bu da onların sonunda yetişmesi anlamına geliyor. Umarım daha az kısıtlamanın olduğu ve daha açık bir dünyaya ulaşırız." dedi.​​​​​​​

AMD, Apple ve Tesla'nın çalışmalarına ilişkin Keller, şu ifadeleri kullandı:

Her şirket biraz farklıdır, farklı kültürleri vardır. En iyi sonuç veren şey, ekibin gerçekten iyi bir hedefe, örneğin harika bir ürüne doğru ilerlemesidir. Mühendislerin kendi işlerinin sorumluluğunu alabilmesini ve her gün yaptıkları işten ve birlikte çalıştıkları insanlardan ilham alabilmelerini gerçekten seviyorum. Bu yüzden herkesin öğrenebileceği, bir şeyler yapabileceği ve kendi yolunu çizebileceği gerçekten açık bir ortam yaratmak istiyorum.

Keller, GITEX Global'de olmanın harika olduğunu belirterek, bu kadar çok insanın birlikte çalıştığını görmenin çok heyecan verici olduğunu söyledi.