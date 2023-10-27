Samanyolu Galaksisi'nden 1 milyon kat parlak patlama kaydedildi

Yayınlanma: 27.10.2023 - 00:33

Güncelleme: 27.10.2023 - 00:33

CNN'in haberine göre, 7 Mart'ta meydana gelen büyük patlama, uzayda yaşam için gerekli nadir kimyasal elementleri oluşturdu.

Samanyolu Galaksisi'nin toplamından 1 milyon kat daha parlak olan patlama, 50 yılı aşkın süredir devam eden araştırmalarda tanık olunan "en parlak 2'nci gama ışını patlaması" olarak kayıtlara geçti.

PATLAMA KİLONOVA DENİLEN ASTRONOMİK OLAYI MEYDANA GETİRDİ

Patlama, 2 nötron yıldızının yaklaşık 1 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiyle birleşmesiyle meydana geldi.

"GRB 230307A" adı verilen nadir patlama sonucu, 2 nötron ya da bir nötron yıldızı ile bir kara delik birleştiğinde, kompakt ikili sistemde meydana gelen ve adına "kilonova" denilen astronomik olay ortaya çıktı.

Hollanda'daki Radboud Üniversitesinde astrofizik profesörü Andrew Levan, James Webb Uzay Teleskobu'yla ilk kez bir "kilonova" sonrasının gözlemlendiğini söyledi.

James Webb Uzay Teleskobu'nun yanı sıra NASA'nın Fermi Gama-Işığı Uzay Teleskobu, Neil Gehrels Swift Gözlemevi ve NASA'nın keşif uydusu Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de patlamayı gözlemledi.

James Webb Uzay Teleskobu, nadir bir metaloit olan "tellür"ün patlama sonrası ortaya çıkan kimyasal izini tespit etmek için de kullanıldı.

Araştırma sonuçları, "Nature" dergisinde yayımlandı.