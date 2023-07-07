Hubble, Samanyolu'nun "yalnız komşusunu" görüntüledi

Yayınlanma: 07.07.2023 - 09:34

Güncelleme: 07.07.2023 - 09:34

Astronomi odaklı haber sitesi Space.com'un "yalnız komşu" diye nitelediği ESO 174-1'in fotoğrafı, NASA tarafından 30 Haziran'da yayımlandı.

Parlak yıldız bulutuyla karanlık gaz ve tozdan oluşan galaksi, 11 milyon ışık yılı uzakta yer alıyor.

NASA fotoğrafın, Samanyolu Galaksisi'nin komşularını daha iyi anlamayı amaçlayan gözlem programının bir parçası olduğunu bildirdi.

Independent Türkçe'de yer alan detaylarda Space.com'un aktardığı görselin, Samanyolu'yla ESO 174-1'in şekilleri arasındaki farkları ortaya koyduğunu yazıyor. Samanyolu'nun merkezinde yıldızlar yoğunlaşıyor. BU şişkin bölge, çubuk şekline sahip. Çubuğun uçlarından sarmal kollar uzanıyor. Bu yüzden Samanyolu, çubuklu sarmal galaksiler arasında yer alıyor.

BİLİNEN GALAKSİLERİN YÜZDE 20'Sİ DÜZENSİZ GALAKSİ

Görselde uzayda tek başınaymış gibi duran ESO 174-1 ise bir düzensiz galaksi. Düzensiz galaksiler sınıfı, hem şekil hemde boyut açısından geniş bir yelpazeye sahip. Bunlar kütleleri, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 100 milyon katına eşit cüce düzensiz galaksilerden Güneş'in kütlesinin yaklaşık 10 milyar katına sahip daha büyük galaksilere kadar uzanıyor. Bu galaksilerin şekilleri kürdana veya halkaya benzeyebiliyor.

Bilinen galaksilerin yaklaşık yüzde 20'si düzensiz galaksi olarak tanımlanıyor. NASA, düzensiz galaksilerin tuhaf şekillerinin iki galaksi arasındaki etkileşimin sonucunda ortaya çıkabileceğini bildiriyor. İki galaksinin çarpışması sonucunda da düzensiz galaksiler oluşabileceği düşünülüyor.

ESA ve NASA'nın yönetimindeki Hubble Uzay Teleskobu, 33 yılını yeni galaksileri keşfetmek ve yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin çarpıcı anlarını kaydetmekle geçirdi.

NASA'ya göre teleskop şimdiye kadar yaklaşık 50 bin gök cismi üzerinde 1,5 milyon kez gözlem yaptı.

1990'da uzay mekiği Discovery aracılığıyla fırlatılan teleskop, adını Astronom Edwin Hubble'dan alıyor.