Samsung ağustosta göndereceği güncellemeyi hemen indirilmesini öneriyor

Samsung, ağustos ayında güvenlik yaması gönderecek ve bu güncellemenin çok kritik olduğunu bu yüzden hemen indirilmesi gerektiğini söylüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 15:09
Samsung ağustosta göndereceği güncellemeyi hemen indirilmesini öneriyor
Abone Ol google-news

Samsung, ağustos ayında güvenlik yaması gönderecek. Bu güvenlik güncellemesinin ise atlanmaması gerektiğini belirtiyor. Çünkü, bu güncelleme başta CVE-2024-32896 açığını kapatıyor. Bu sebeple güncellemenin gönderildiği gibi telefonlara yüklenmesi gerekiyor.

SAMSUNG GÜVENLİK GÜNCELLEMESİNİN GELDİĞİ GİBİ YÜKLENMESİ GEREKİYOR

Yeni güvenlik güncellemesi her kullanıcıya aynı anda değil, ülkelere göre farklı tarihlerde gönderiliyor. Tam bir tarih henüz bulunmuyor ancak güncelleme ağustos ayının ilk haftalarında her kullanıcıya ulaşacak. 


Samsung haberleri

İlgili Haberler

Samsung Galaxy Ring hangi telefonlarla kullanılacak?

Samsung Galaxy Ring hangi telefonlarla kullanılacak?
Samsung telefon 40 dakika içinde ele geçirildi! Bu ne anlama geliyor?

Samsung telefon 40 dakika içinde ele geçirildi! Bu ne anlama geliyor?
Yeni Samsung cihazlara gelecek güncellemeler duyuruldu

Yeni Samsung cihazlara gelecek güncellemeler duyuruldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler