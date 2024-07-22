Samsung ağustosta göndereceği güncellemeyi hemen indirilmesini öneriyor

Yayınlanma: 22.07.2024 - 15:09

Güncelleme: 22.07.2024 - 15:09

Samsung, ağustos ayında güvenlik yaması gönderecek. Bu güvenlik güncellemesinin ise atlanmaması gerektiğini belirtiyor. Çünkü, bu güncelleme başta CVE-2024-32896 açığını kapatıyor. Bu sebeple güncellemenin gönderildiği gibi telefonlara yüklenmesi gerekiyor.

SAMSUNG GÜVENLİK GÜNCELLEMESİNİN GELDİĞİ GİBİ YÜKLENMESİ GEREKİYOR

Yeni güvenlik güncellemesi her kullanıcıya aynı anda değil, ülkelere göre farklı tarihlerde gönderiliyor. Tam bir tarih henüz bulunmuyor ancak güncelleme ağustos ayının ilk haftalarında her kullanıcıya ulaşacak.