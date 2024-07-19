Samsung telefon 40 dakika içinde ele geçirildi! Bu ne anlama geliyor?

Yayınlanma: 19.07.2024 - 14:14

Güncelleme: 19.07.2024 - 14:14

Teknoloji şirketleri akıllı telefonlarını güvenlik tarafında oldukça güçlü bariyerlerle koruduklarını söylüyor ve bunun üzerinden pazarlıyor. Apple, iPhone odağında gizlilik ve güvenliğe oldukça vurgu yapıyor. Samsung da bu konuda geri durmuyor ancak kısa bir süre önce Donald Trump'a silahlı saldırı düzenleyen kişinin telefonunun FBI tarafından 40 dakikada kırılması cihazın güvenliğinin sorgulanmasına neden oldu.

SAMSUNG TELEFONLAR DAHA MI AZ GÜVENLİ?

Öncelikle bir suç işlendiğinde hem Apple hem de Samsung ve Google gibi şirketler başta olmak üzere o kişilerin cihazlarına erişim hakkı tanıyor. Zira yaşanan suçun kanıtları bu kişisel cihazlardaki verilerle ortaya çıkartılabilir.

FBI'ın başlattığı soruşturma kapsamında Trump'ı yaralayan Samsung model telefonuna giriş yapılması gerekiyordu. Ancak klasik yöntemlerde bu giriş sağlanamadı. ABD merkezli kaynakların haberlerine Bloomberg'e göre FBI, Cellebrite adlı şirketin özel yazılımı sayesinde modeli açıklanmayan ancak yeni Samsung telefonu 40 dakika içinde şifrelerini kırdı ve cihazdaki bilgilere ulaştı.

Açıklandığı kadarıyla Cellebrite'in yazılımı henüz yayınlanmadı ve hala geliştirilme aşamasında.

Öte yandan Samsung cihazlar, One UI ile cihazda donanım ve yazılım düzeyinde şifrelemenin bir kombinasyonu olan Samsung Knox tarafından korunuyor. Bu yüzden nispeten yeni Samsung cihazlara sahip kişilerin hacklenme olasılığı, çevrimiçi olarak şüpheli dosyaları indirmek gibi bir şey yapmadığınız sürece inanılmaz derecede düşük olarak görülüyor.