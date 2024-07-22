Samsung Galaxy Ring hangi telefonlarla kullanılacak?

Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:35

Güncelleme: 22.07.2024 - 14:35

Samsung'un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring, duyurulmasının ardından merakla bekleniyordu. Samsung, cihazla ilgili yaptığı ilk açıklamalarda, yüzüğün yalnızca Galaxy cihazlarla çalışabileceğini belirtmişti ancak kullanıcıların yaptığı testlere göre bu doğru değil. Cihaz, Android telefonlarla sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

GALAXY RING DİĞER ANDROID CİHAZLARDA ÇALIŞIYOR

This is Tech Today'den M.Brandon Lee'nin X hesabı üzerinden paylaştığı yeni videoya göre Galaxy Ring, Android telefona Galaxy Wearable uygulaması yüklendiğinde entegre oluyor ve çalışıyor. Ancak her farklı model cihazda olduğu gibi Samsung olmayan cihazlarda bazı özellikler kullanılmıyor.

Galaxy Ring, Samsung olmayan cihazlarda çalışıyor olsa da Galaxy AI özellikleri ve Enerji Puanı özellikleri Samsung dışındaki cihazlarda kullanılmıyor.

Paylaşılan video ise şu şekilde: