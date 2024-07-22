Samsung Galaxy Ring hangi telefonlarla kullanılacak?
Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring'in tüm Android telefonlarla uyumlu olacağı ortaya çıktı.
Samsung'un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring, duyurulmasının ardından merakla bekleniyordu. Samsung, cihazla ilgili yaptığı ilk açıklamalarda, yüzüğün yalnızca Galaxy cihazlarla çalışabileceğini belirtmişti ancak kullanıcıların yaptığı testlere göre bu doğru değil. Cihaz, Android telefonlarla sorunsuz bir şekilde çalışıyor.
GALAXY RING DİĞER ANDROID CİHAZLARDA ÇALIŞIYOR
This is Tech Today'den M.Brandon Lee'nin X hesabı üzerinden paylaştığı yeni videoya göre Galaxy Ring, Android telefona Galaxy Wearable uygulaması yüklendiğinde entegre oluyor ve çalışıyor. Ancak her farklı model cihazda olduğu gibi Samsung olmayan cihazlarda bazı özellikler kullanılmıyor.
Galaxy Ring, Samsung olmayan cihazlarda çalışıyor olsa da Galaxy AI özellikleri ve Enerji Puanı özellikleri Samsung dışındaki cihazlarda kullanılmıyor.
Paylaşılan video ise şu şekilde:
There are some reviews out there claiming that the Samsung Galaxy Ring only works on a Samsung device, therefore it doesn’t work on other Android devices.— M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) July 21, 2024
This is untrue.
All you have to do is install the Galaxy Wearable app, connect, and go through the setup process. pic.twitter.com/H6Jm97hJSI
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'nin hedefindeki 154 kişi
- ABD Başkanı Joe Biden yarıştan çekildi!
- '3. Dünya Savaşı'na giriyoruz'
- Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!
- İşte son anket sonuçları...
- 7,4 depremlere eşlik edebilecek yanardağ tehlikesi!
- Mimar Selim Bey: Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum
- Emeklilerin zam farkı ne zaman ödenecek?
- 'Yüksek sıcaklık' uyarısı: Kavrulacağız!
- Emniyet müdüründen işten çıkarılan işçilere ziyaret