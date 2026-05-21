Samsung çalışanları grev kararını askıya aldı

21.05.2026 21:45:00
Güney Kore Samsung bünyesindeki sendikalı çalışanlar, performansa dayalı ikramiyeler konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle planlanan grev kararını askıya aldıklarını bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, sendikadan yapılan açıklamada, taraflar arasında ücret artışı ve performans primleri konusunda geçici anlaşmaya varıldığı belirtildi.

21 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan grevin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı kaydedilen açıklamada, geçici ücret anlaşmasının oylamaya sunulacağı ifade edildi.

Açıklamada, sendika üyelerinin cuma gününden itibaren oylamaya katılacağı aktarıldı.

Samsung Electronics'ten yapılan açıklamada da "yapıcı ve olgun" işçi-işveren ilişkileri kurma taahhüdünde bulunularak, benzer anlaşmazlıkların gelecekte tekrar yaşanmaması için çalışılacağı belirtildi.

Güney Kore merkezli Samsung Electronics ile sendika, Seul hükümetinin liderliğinde arabuluculuk görüşmelerine yeniden başlama kararı almıştı.

Sendikalı çalışanlardan grev kararı

Sendikalı çalışanlar, 21 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar sürecek 18 günlük bir grev düzenlemeyi planladıklarını açıklamış ve performansa dayalı ikramiyelerin artırılmasını talep etmişti.

40 binden fazla çalışanın katılması beklenen grevin, şirkete yaklaşık 20,3 milyar dolara mal olabileceği ve yarı iletken tedariki dahil birçok sektöre zarar verebileceği belirtilmişti.

Tarafların, Güney Koreli şirketin "yapay zeka ile ilgili yarı iletken sektöründe elde ettiği kazançlara bağlı performansa dayalı primler" konusunda farklı görüşlere sahip olduğu biliniyor.

