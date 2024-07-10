Samsung çalışanları grevlerini "süresiz" uzatıyor
Samsung'un sendikalı çalışanları, yan haklar ve maaşta iyileştirme talebiyle başlattıkları 3 günlük grevlerini "süresiz" uzatma kararı aldı.
Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Samsung Elektronik Sendikası (NSEU) tarafından yapılan açıklamada, 8 Temmuz'da başlayan grev boyunca şirketin çalışanlarla herhangi bir diyaloğa girmediği belirtildi.
Açıklamada, normalde grevin 5 güne uzatılacağı ancak Samsung tarafından sorunun çözümüne ilişkin bir girişim olmadığı için planın değiştirildiği ifade edildi.
SAMSUNG ÇALIŞANLARININ GREVİ SÜRESİZ UZADI
Maaş, ek ikramiye ve izin sistemi gibi konularda iyileştirme talebiyle başlatılan grevin "süresiz" uzatıldığı aktarılan açıklamada, şirket müzakere masasına gelene kadar greve devam edileceği bildirildi.
Samsung tarafından yapılan açıklamada da greve rağmen üretimde herhangi aksama olmadığı belirtildi.
Güney Kore'de 8 Temmuz'da, Samsung'un 13 Haziran'da başlayan ve yaklaşık 2 hafta süren görüşmelerde çalışanların isteklerini kabul etmemesi üzerine NSEU grev kararı almıştı.
Samsung çalışanları, 3 günlük grevi başlatmak üzere şirketin Hwaseong bölgesindeki tesisinin girişinde protesto düzenlemiş, ilk gündeki gösteriye 6 bin 540 kişi katılmıştı.
30 bin üyeye sahip NSEU'nun, Samsung'un 125 bin kişilik iş gücünün yüzde 24'ünü oluşturduğu belirtiliyor.
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