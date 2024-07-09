Samsung'da bulunan özellik WhatsApp için geliyor

Samsung'un canlı çeviri özelliği WhatsApp'a geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 21:20
Samsung'da bulunan özellik WhatsApp için geliyor
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WhatsApp için her geçen gün yeni özellik geliştiriliyor ve bazı mevcut özellikler popüler uygulamaya geliyor. Bunlardan biri de Samsung'larda bulunan Canlı Çeviri özelliği oluyor. Daha önce de yaptığı sızıntılarla adından söz ettiren IceUniverse, Samsung'un bu çeviri özelliğini Android uygulamalarına getireceğini bunlardan ilkinin de WhatsApp olacağını söyledi. 

WHATSAPP'A CANLI ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ GELİYOR

Samsung, bu yeni özelliği Galaxy S24 serisiyle beraber tanıtmıştı. Galaxy S24 kullanıcıları, bu özellik sayesinde cihazdaki yapay zeka özelliklerini de kullanarak telefon görüşmelerini gerçek zamanlı olarak tercüme edebiliyor. 

Öte yandan gerçek zamanlı canlı çeviri özelliği daha sonra One UI 6.1 güncellemesiyle desteklenen diğer Samsung Galaxy cihazları için de getirildi. 

Daha önce WhatsApp'ın sunduğu özellik sayesinde kullanıcılar yer aldıkları gruplarda kolaylıkla etkinlik oluşturabilecekti. WhatsApp'ın sunduğu özellik, ortak etkinliklerin organize edilmesini sağlayarak grup üyelerinin toplanmasını pratik hale getiriyor. 


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