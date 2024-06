Samsung, etkinlikteki tanıtımdan sonra Apple ile dalga geçti

Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:40

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:40

Apple, 10 Haziran'da(dün) WWDC 2024 etkinliğini yaptı. Bu etkinlikte dikkat çeken duyurular gerçekleştiren şirket, Samsung'un diline düştü. Apple, iPhone'ların ana ekranında uygulamaları istenilen yere koymayı sağlayacak özelliği iOS 18 ile tanıttı. Bu ise Samsung'un 14 yıl önce tanıttığı bir özellik.

SAMSUNG, YENİ iPHONE ÖZELLİĞİNİ TİYE ALDI

Samsung'un resmi X hesaplarından birinden konuyu tiye alan bir paylaşım geldi.

Adeta bu özelliği yeni sunan Apple ile dalga geçen Samsung sosyal medya hesabı, ''Moving my icons wherever I want since 2010... Isn't that cool?'' (2010 yılından beri iconları-uygulamaların iconlarını- istediğim yere taşıyabiliyorum. Bu hoş değil mi?) yazdı.

Bu paylaşım, Samsung ve Apple arasındaki göndermelerin ilki değil.

Daha önce Samsung da Apple da birbirlerine gönderme yapan reklamlar yayınladılar ya da paylaşımlar yaptılar.