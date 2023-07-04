Samsung cihazlara sunulacak yenilikler detaylandı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:09

Güncelleme: 04.07.2023 - 10:09

Samsung'un One UI 5.1.1 güncellemesi yolda. Bu güncellemeyi alacak cihazlar arasında büyük ihtimalle, Galaxy Z Fold 4/3/2, Galaxy Z Flip 4/3, Galaxy Tab S7 ve S8 modellerinin tamamı var. Alıp almayacağı belli olmayan ancak alacağı gözüyle bakılan cihazlar arasında da Galaxy S23/S22/S21/S20 serisi, ve Galaxy Note 20 serisi yer alıyor.

Peki bu güncelleme neler sunacak?

Çoklu görev tarafında yapılacak yenilekle artık kullanıcılar son uygulamalar ekranında uygulamaların çalışma durumunu görebilecek. Açılır ekrandan bölünmüş ekrana geçişi, uygulamayı orijinal konuma getirmeyi ve S Pen uygulama önizlemesini görebilecek.

Bir diğer yenilik ise dört adet uygulamaya kadar son kullanlar görev çubuğunda yer alacak olması. Otomatik görev çubuğu ayarı da bunun yanında yer alıyor.

Esnek mod ile çoklu pencere ekranlarını destekleyen daha fazla uygulama olacak. Medya kontrolleri ve özelleştirme de bu taraftaki yenilikler arasında yer alıyor.

Yakınınızda değilken bile kişilerle dosya paylaşabileceksiniz aynı zamanda çok daha güvenli bir şekilde olacak.

Sağlık tarafında ise uyku koçluğu, uyku verileri(Galaxy Watch 4 ve üstü) için daha detaylı açıklamalar, cilt sıcaklığı ölçümü(Galaxy Watch 5) gibi yenikler yer alıyor.

Kamera tarafında yapılacak değişiklikler ile kullanıcılar çok daha iyi sonuçlar elde edecekler. Diğer değişiklikler ise iki elle sürükle ve bırak, diğer cihazları kablosuz şarj ederken telefonu kullanabilme, depolama ve bellek yönetimi gibi yenilikler One UI 5.1.1 ile kullanıcılara sunulacak.