GM, yeni Samsung SDI ortaklığı ile araç batarya tesisi planlıyor

Yayınlanma: 15.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 15.06.2023 - 07:00

General Motors (GM), LG Energy ile işbirliği yaparak Ultium Cells adlı ortak girişimi kurdu. Üç adet elektrikli araç pili fabrikası inşa eden GM, bu ortak girişim aracılığıyla dördüncü pil fabrikasını inşa etmeyi planlıyor.

Bunlardan ilki olan Warren, Ohio'daki 2.8 milyon metrekarelik tesis, geçtiğimiz eylül ayında Hummer EV ve Cadillac Lyriq için batarya üretmeye başladı. electrek.co'da yer alan habere göre GM, Spring Hill, Tennessee'de, Lyriq'in inşa edildiği yerin bitişiğinde benzer büyüklükte ikinci bir tesis için planlarını açıklayarak ortaklığını genişletti.

İkinci batarya tesisinde üretimin bu yılın sonlarına doğru başlaması ve 1.300 yeni istihdam yaratılması planlanıyor. Michigan, Lansing'deki üçüncü tesisin ise yıllık 50 GWh kapasite ile 2024 yılı sonunda üretime başlaması planlanıyor.

Ortaklık, tüm tesisler tam kapasiteye ulaştığında 130 GWh'den fazla EV akü hücresi kapasitesine sahip olmayı bekliyor.

GM-LG ORTAKLIĞI BOZULDU

Ancak GM ve LG'nin Indiana'da dördüncü bir pil fabrikası kurmayı düşünmelerine rağmen, konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi üzerine ocak ayında ikili arasındaki görüşmelerin "süresiz" olarak askıya alındığını söyledi.

GM yorum yapmayı reddetti ancak "ABD'de, dördüncü akü fabrikasına yatırım yapmak konusunda çok net olduk" diyerek bunun başka bir ortakla olabileceğini öne sürdü.

Ardıdan GM dördüncü elektrikli araç batarya fabrikası için Samsung ile anlaştı.

Vali Holcomb haberi Twitter hesabından şöyle duyurdu:

''Burada, Indiana'da kurulacak olan iki önemli şirket arasındaki ortak girişimi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. General Motors ve Samsung SDI, St. Joseph County'ye 3 milyar dolardan fazla bir EV pil hücresi tesisi getirecek ve 2026'dan itibaren 1.700 üretim işi yaratacak!''

Yeni tesis nikel bakımından zengin prizmatik ve silindirik hücreler üretecek ve "elektrikli araçların erişilebilirliğini ve satın alınabilirliğini önemli ölçüde artırmaya" yardımcı olması bekleniyor. Tamamlandığında, tesisin 30 GWh'den fazla kapasiteye sahip olması ve GM'nin toplam kapasitesini 160 GWh'nin üzerine çıkarması bekleniyor.

'SAMSUNG UZMANLIĞI...'

GM CEO'su Mary Barra yeni ortaklıkla ilgili olarak şöyle konuştu:

''Bu ortak girişim ve buradaki 1.700 kişi, Kuzey Amerika'daki müşteriler için milyonlarca tamamen elektrikli araç için hücre tedarikine yardımcı olacak. Indiana'daki yerel ve eyalet liderlerinin güçlü desteği ve GM ile Samsung SDI'ın birleşik kaynakları ve uzmanlığı, tek başımıza yapabileceğimizden daha hızlı ilerlememize yardımcı olacak.''

GM'nin dördüncü elektrikli araç akü tesisinin inşaatına önümüzdeki yıl içinde başlanması, inşaat sırasında 1.000'in üzerinde yeni istihdam yaratılması ve tesisin 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.