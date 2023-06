iPhone'a döndü! Güncelleme sonrası Samsung telefonlar bozuldu

Android tarafta güncellemeler özelinde Samsung kullanıcılarının çok sorun yaşadığını duymuyorduk ancak geçen haftalarda bu değişti ve mayıs ayında gönderilen güncelleme sonrası Samsung Galaxy S20 Ultra ve S21 serisi kullanan kişilerin sorun yaşadıkları ortaya çıktı.

Yaşanan sorun temelde güncelleme yapıldıktan sonra ekranın ortasında beliren pembe ve yeşil dikey piksellerin oluşmasıydı. Kullanıcıların canını sıkan bu sorun Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S21 Plus kullanıcılarının yaşadığı bildirildi.

My dad installed a software update on his Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G yesterday at 10:28 pm on his and these lines started appearing on the display from today morning. @SamsungIndia please look into this matter and get it fixed. Please do me a favour and tag them in the… pic.twitter.com/vZTYVg05Zc