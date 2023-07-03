Samsung Galaxy Z Fold 5'in yeni görüntüleri sızdırıldı!

Yayınlanma: 03.07.2023 - 10:33

Güncelleme: 03.07.2023 - 10:33

Samsung'un tanıtmaya hazırlandığı Z Flip 5 ve Z Fold 5 modelleri hakkında yeni gelişmeler olmaya devam ediyor. SamMobile'da yer alan haberde telefonun sızdırılan yeni görselleri yer alıyor. Telefonun kapağı kapatıldığında menteşe boşluklarının neredeyse tamamı sıfırlanıyor. Bu şekilde bakıldığnıda iki farklı telefon üst üste koyulmuş gibi görünüyor.

SAMSUNG, YENİ TELEFONUNDA SORUNU ORTADAN KALDIRMIŞ OLABİLİR

Güney Kore merkezli tekonoloji devinin temmuz ayı bitmeden önce her iki katlanabilir ekranlı telefonunu da tanıtması bekleniyor. Fold 5 için yapılan son paylaşımlarda ise telefonun tasarımı biraz daha şekilleniyor.

Samsung'un daha önceki Fold modellerinde tam kapanma sağlanamamış ancak en iyi haline getirilmek için çalışmaların devam ettiğinin sinyali verilmişti. Şimdi ise bu sorun çözülmüş gibi duruyor.

Galaxy Z Fold 5'in bir ekranı 7.6 inç 2176x1812 piksel Dynamic AMOLED ekrana ve 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak bunun yanında dış kısımda 6.2 inç 2316x904 piksel Dynamic AMOLED 120Hz ekran yenileme yer alacak.

Snapdragon 9 Gen 2'nin yer alacağı telefon 12 GB RAM ve depolama tarafında 256 GB+ 512 GB seçeneklere sahip olacak.

Telefonun iç ekranında konumlandırılan ekran altı kamera 4 MP, dış delikte 10 MP'lik kamera olacakken arka tarafta 50 MP, 12 MP telefoto, 12 MP de ultra geniş açılı kameralar yer alacak.