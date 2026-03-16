Samsung, daha geniş katlanabilir ekranlı telefonunu bu yıl tanıtabilir

Samsung'un daha geniş yapıda katlanabilir bir telefon tanıtmaya hazırlandığına yönelik söylentiler bir süredir ortalıkta dolaşıyordu. Cihazla ilgili en son ortaya çıkan şey One UI 9 için birkaç arayüz animasyonuydu. Daha önce verdiği bilgilerle güvenilir bir kaynak olarak görülen Digital Chat Station'a göre telefon geliştiriliyor ve bu yıl bitmeden tanıtılacak.

Bu telefon, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modellerinin dışında yer alacak tamamen yeni bir cihaz serisi bile olabilir.

Telefon, 4:3 en boy oranında, açıldığında tablete benzeyecek yapıda ve çoklu görev yapmayı, belge düzenlemeyi ve benzeri işleri kolaylaştıracak 7,6 inçlik dahili bir ekrana sahip olabilir. Aynı zamanda telefonun Galaxy Z Fold 8 Wide gibi bir isimlendirmesi olabilir.