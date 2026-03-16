Çin, "Kuaycou 11 Y7" roketiyle 8 uydu fırlattı

Çin, "Kuaycou 11 Y7" roketiyle 8 uydu fırlattı

16.03.2026 14:03:00
Çin,

Çin'in, "Kuaycou 11 Y7" roketiyle 8 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, uydular, ülkenin kuzeyinde, İç Moğolistan Özel Bölgesi'ndeki Ciuqüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Kuaycou roketleriyle yapılan 34'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Endüstrisi Şirketine (CASIC) bağlı ExPace tarafından, ticari uydu fırlatışlarında kullanılmak üzere geliştirilen Kauycou 11 roketi, Alçak Yer Yörüngesi'ne 1500 kilogram, Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1000 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Uzayda yaşamın anahtarı olabilir: Karanlıkta fotosentez yapan mikroplar bulundu!
ByteDance, yapay zeka video oluşturma aracının küresel çıkışını erteledi
Meta, binlerce çalışanıyla yollarını ayırabilir
iOS 27 ile iPhone'lar kökten değişecek: İşte Apple'ın sunacağı yeni özellikler...
