Samsung Galaxy AI ile çoklu yapay zeka ekosistemini genişletiyor

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy AI, kullanıcılara daha fazla seçenek, esneklik ve kontrol imkanı sunarak işlerin daha doğal halledilmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Yapay zekanın günlük rutinlere giderek daha fazla entegre olmasıyla insanlar birden fazla yapay zeka ajanını bir arada kullanmaya başladı. Galaxy AI'ı entegre yapay zeka ajanlarıyla geliştiren Samsung ise kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına, tercihlerine ve rutinlerine en uygun deneyimleri seçebilmesini sağlıyor.

Galaxy AI, cihaz genelinde derinlemesine ve ana yapı düzeyinde bağlantılar aracılığıyla anlamlı yapay zeka yeteneklerini doğrudan işletim sisteminden sunmak üzere geliştiriliyor.

Uygulamalar içerisinde ayrı ayrı çalışmak yerine kullanıcının bağlamını anlayan Galaxy AI, daha doğal etkileşimleri desteklemek için sistem düzeyinde çalışıyor.

Galaxy AI arka planda çalışırken uygulamalar arasında geçiş yapma veya komutları tekrar etme ihtiyacını azaltan yaklaşım hem Samsung'un Perplexity gibi destekleyici hizmetlerin deneyimlerini kullanıcılara sunmasına olanak tanıyor hem de her adımın Galaxy ortamında akıcı şekilde entegre olmasını sağlıyor.

Çoklu yapay zeka ajanlarını genişleten Samsung, yakında piyasaya çıkacak olan amiral gemisi Galaxy cihazlarına ek bir yapay zeka ajanı olarak Perplexity'yi sunacak.