Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsung Galaxy AI ile çoklu yapay zeka ekosistemini genişletiyor

Samsung Galaxy AI ile çoklu yapay zeka ekosistemini genişletiyor

23.02.2026 19:05:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Samsung Galaxy AI ile çoklu yapay zeka ekosistemini genişletiyor

Samsung, açık ve entegre çoklu yapay zeka ekosistemini genişletiyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy AI, kullanıcılara daha fazla seçenek, esneklik ve kontrol imkanı sunarak işlerin daha doğal halledilmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Yapay zekanın günlük rutinlere giderek daha fazla entegre olmasıyla insanlar birden fazla yapay zeka ajanını bir arada kullanmaya başladı. Galaxy AI'ı entegre yapay zeka ajanlarıyla geliştiren Samsung ise kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına, tercihlerine ve rutinlerine en uygun deneyimleri seçebilmesini sağlıyor.

Galaxy AI, cihaz genelinde derinlemesine ve ana yapı düzeyinde bağlantılar aracılığıyla anlamlı yapay zeka yeteneklerini doğrudan işletim sisteminden sunmak üzere geliştiriliyor.

Uygulamalar içerisinde ayrı ayrı çalışmak yerine kullanıcının bağlamını anlayan Galaxy AI, daha doğal etkileşimleri desteklemek için sistem düzeyinde çalışıyor.

Galaxy AI arka planda çalışırken uygulamalar arasında geçiş yapma veya komutları tekrar etme ihtiyacını azaltan yaklaşım hem Samsung'un Perplexity gibi destekleyici hizmetlerin deneyimlerini kullanıcılara sunmasına olanak tanıyor hem de her adımın Galaxy ortamında akıcı şekilde entegre olmasını sağlıyor.

Çoklu yapay zeka ajanlarını genişleten Samsung, yakında piyasaya çıkacak olan amiral gemisi Galaxy cihazlarına ek bir yapay zeka ajanı olarak Perplexity'yi sunacak.

İlgili Konular: #Samsung #Yapay zeka #Samsung Galaxy

İlgili Haberler

Limerence nedir, aşk neden saplantıya dönüşür?
Limerence nedir, aşk neden saplantıya dönüşür? İngiliz sinir bilimci Dr Tom Bellamy, "Limerence'ı en iyi tanımlayan şey, değişmiş bir zihin durumudur" diyor.
Apple'ın iPhone'lar için yaptığı bir patent başvurusu ortaya çıktı
Apple'ın iPhone'lar için yaptığı bir patent başvurusu ortaya çıktı Apple'ın uydu iletişimi yeteneklerine sahip elektronik cihaz ya da kılıf özelinde yıllar önce yaptığı bir patent başvurusu ortaya çıktı.
Gökyüzü daima mavi kalacak mı?
Gökyüzü daima mavi kalacak mı? Mavi gökyüzü çoğumuzun kanıksadığı ve çantada keklik olarak gördüğü bir şey. Ancak gökyüzünün rengi Dünya'nın tarihi boyunca önemli ölçüde değişmiş olabilir ve bilim insanları yeniden değişebileceğini söylüyor.