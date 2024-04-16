Samsung Galaxy M15 5G tanıtıldı! İşte özellikleri
Samsung, yeni Galaxy M15 5G tanıtıldı. Cihaz fiyat performans telefonu olarak karşımıza çıkıyor.
Ürünün güçlendirilen ekran ve kamera özellikleri, güvenlik koruması, 6.000 mAh bataryası, 2.2 GHz'lik işlemcisi ve güncellemeleri sayesinde uzun süren kullanım ömrü sunan Samsung, mobil deneyimleri daha da iyileştirmeye, çeşitlendirmeye ve daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyor.
SAMSUNG GALAXY M15 5G'NİN ÖZELLİKLERİ
Galaxy M Serisi'nin yeni üyesi 15 5G, ekran geçişlerini daha akıcı hale getiren 90Hz yenileme hızına eşlik eden Vision Booster teknolojisine sahip öte yandan 6.5 inç FHD+ Süper AMOLED ekran bulunuyor. Buna ek olarak ekran parlaklığı yüzde 40 oranında artırıldı.
Galaxy M15 5G'nin kamera tarafında 50 MP lens bizleri karşılıyor. Arkada standart 50MP kameranın yanı sıra, 5MP geniş açılı kamera ve 2MP makro yer alıyor ön tarafta ise 13MP kamera yer alıyor.
Galaxy M15 5G'nin 4GB'lık belleğe eşlik eden 128 GB'lık depolama alanı bulunuyor.
Samsung'un ordu sınıfı güvenlik koruma sistemi Samsung Knox Vault, kullanıcı gizliliği sağlarken, kişisel veriler üzerinde saldırılar ve güvenlik açıklarına karşı kapsamlı koruma sağlıyor.
Galaxy M15 5G, koyu ve açık mavi ile gri olmak farklı renk seçenekleriyle sunuluyor.
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