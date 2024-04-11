Samsung'un canlı çeviri özelliğine Türkçe dil desteği geliyor
Samsung, canlı çeviri yapan özelliğine Türkçe dil desteği sunmaya hazırlanıyor.
Samsung Galaxy AI ile tanıttığı Canlı Çeviri özelliğine yeni diller eklemeye hazırlanıyor. Buna göre Türkçe dil desteği de kazanacak olan canlı çeviriye, 2024 yılının sonuna kadar Türkçe de ekleyecek.
CANLI ÇEVİRİ ÖZELLİĞİNE TÜRKÇE DE EKLENİYOR
Samsung bu kapsamda 13 dil için canlı çeviri desteğini sunuyor. 2024 yılı bitmeden de bu dil sayısının 23'e çıkacağı belirtiliyor.
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