Samsung, SmartThings ile evler akıllanıyor

Yayınlanma: 15.04.2024 - 23:11

Güncelleme: 15.04.2024 - 23:11

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, SmartThings platformu, klimalardan buzdolaplarına, çamaşır ve kurutma makinelerinden aydınlatma sistemlerine kadar geniş bir yelpazede cihazların birbirleriyle ve kullanıcılarla etkileşimini kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, Samsung akıllı telefonları üzerinden olduğu gibi Samsung TV üzerinden de evlerini yönetebiliyor ve günlük rutinlerini daha verimli hale getirebiliyor.

CİHAZLAR TEK BİR YERDEN YÖNETİLİYOR

Samsung SmartThings, ev otomasyonunu, Zigbee, Thread ve Wi-Fi protokollerini entegre eden Built-In-Hub özelliği ile cihazlararası hızlı ve düşük güç tüketimiyle bilgi alışverişi sağlıyor. Bu sayede Zigbee uyumlu cihazlar ve buluttan buluta (C2C) bağlantılar dahil olmak üzere evlerdeki tüm akıllı cihazlar Samsung TV'leri üzerinden yönetilebiliyor ve etkili bir uyum ve merkezi kontrol sağlanıyor.

SmartThings, TV'deki 3D harita görünümüyle ev yönetimini kolaylaştırarak enerji, hava kontrolü ve ev bakımı gibi geniş işlevler sunuyor. "Ev Bakımı" özelliği, 3D harita ile akıllı cihazlara genel bir bakış sağlayarak ev bakımını basitleştirirken, "Enerji Tasarrufu" enerji kullanımını görselleştirerek verimliliği artırıyor. "Hava Bakımı" ise hava kalitesini otomatik olarak izleyip yönetiyor.

Samsung TV’ler ayrıca Galaxy cihazlarda popüler olan 360 Audio özelliğini de sunuyor. Bu özellik, Samsung Galaxy Buds kulaklıklarla etkileyici bir bağlantı kurarak, uzamsal ses deneyimi sunuyor. Uzamsal ses teknolojisi, sesin kaynağını ve mesafesini algılayarak kullanıcıların sahneyi daha derinlemesine hissetmesini sağlayarak daha gerçekçi bir ses deneyimi sunuyor. Baş takibi ile ses yönü otomatik ayarlanarak stereofonik deneyim en üst düzeye çıkarılıyor. Samsung, bu özelliği TV'lerine taşıyarak ev sinema ve oyun deneyimlerinde sesin rolünü yeniden tanımlıyor.

Mobile Smart Remote ile de kullanıcılar, TV'lerini telefonlarından kontrol edebiliyor. Bu özellik sayesinde, televizyon yanında bir mobil cihaz algılandığında telefon ekranında beliren kumanda ekranı ile kullanıcılar kişisel içeriklere kolayca erişip, TV kaynaklarını değiştirebiliyor.

EVDE EGZERSİZ İÇİN WORKOUT TRACKER

Workout Tracker, giyilebilir cihazlardan elde edilen egzersiz süresi ve kalp atış hızı gibi verileri kullanarak kullanıcıların evdeki egzersiz deneyimlerini zenginleştiriyor. Samsung ekranlarında sunulan interaktif egzersiz rehberleri ve motivasyon geliştirici içerikler, kişisel sağlık ve fitness hedeflerine ulaşmada kullanıcıları destekleyerek, evdeki egzersiz rutinlerini daha keyifli ve etkili bir hale getiriyor.

Samsung'un yapay zeka destekli enerji modu ise enerji tüketimini azaltırken aynı zamanda kullanıcıların tasarruf ettikleri enerji miktarını gerçek zamanlı olarak izlemelerini sağlıyor.