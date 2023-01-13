Samsung'dan akıllı saatler için microLED ekran adımı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 08:30

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 08:30

Samsung Galaxy Watch modelleri için OLED ekran kullanıyor. Samsung, diğer üreticilere de akıllı saat OLED panelleri tedarik ediyor. Güney Kore’den gelen yeni rapor, şirketin akıllı saatler için MicroLED teknolojisini ticarileştirmeye başladığını gösteriyor. Gelecek Galaxy Watch’lar bu gelişmiş panellere sahip olacak.

APPLE'IN EN BÜYÜK TEDARİKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Samsung, Apple Watch için en büyük OLED panel tedarikçilerinden biri. Yeni Apple Watch Ultra modelinin MicroLED ekrana sahip olması bekleniyor. Apple, Samsung’dan eskisi kadar OLED panel siparişi vermeyecek ancak Samsung Display, Apple’ın en büyük microLED panel tedarikçisi olmaya devam edecek.

DonanımHaber'in aktardığı bilgilerde MicroLED paneller, OLED’e göre önemli iyileştirmeler (daha parlak, daha iyi kontrast oranı, mükemmel renk üretimi) sunacak. Güneş ışığında çok daha iyi görüş, daha fazla güç verimliliği ile pil ömrünü uzatma, sağladığı faydaların başında geliyor.

Samsung Display’in 2022 sonunda bu proje için yeni bir ekip kurduğu biliniyor. Ekibin hedefi, bu teknolojinin yakın gelecekte ticarileştirilmesini sağlamak. Şirket, bu yıl içinde geliştirme aşamasını tamamlamayı umuyor. Küresel akıllı saat pazarında Apple'ın payı yüzde 30'a yaklaşırken, Samsung'un payı yüzde 10.