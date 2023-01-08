Samsung Galaxy S23 serisi şubat ayında tanıtılacak

Yayınlanma: 08.01.2023 - 12:55

Güncelleme: 08.01.2023 - 12:55

Telefon serisinin zaten uzun zamandır 2023'ün ikinci ayında tanıtılması bekleniyordu. Sızıntılar gerçek oldu ve Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini yanlışlıkla paylaştı.

Samsung'un Kolombiya sayfasında görülen etkinlik tarihi sitesinde eklendi. Bu kapsamda Galaxy Unpacked etkinliği 1 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşecek. Samsung'un bu etkinliğinde Galaxy S23 serisi de tanıtılacak.

TELEFONUN BİLİNEN ÖZELLİKLERİ

3 model olarak karşımıza çıkması beklenen telefonun daha önceden sızdırılan özellikleri şu şekilde:

Samsung'un merakla beklenen serisinin aynı zamanda fiyatları da daha önce sızdırılmıştı. Bu kapsamda Samsung Galaxy S23'ün fiyatının 799 dolardan, S23 Plus'ın 899 dolardan, S23 Ultra'nın ise 1.199 dolardan başlaması bekleniyor.

Galaxy S23'ün 6.1 inç Super AMOLED ekranının 2240x1080 çözünürlüğünde 422 ppi, 120Hz ekran yenileme hızında olması bekleniyor. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olacağı söylenen cihazın, 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunacağı da aktarılıyor. Ön kamera 10 Megapiksel olacakken, arka kameralar 50 Megapiksel, 10 Megapiksel ve 12 Megapiksel olacak.