Yayınlanma: 09.01.2023 - 10:10

Güncelleme: 09.01.2023 - 10:10

Bir süre önce Samsung'un bu yıl sonuna kadar Android 13 alacak cihazlarının bir listesi yayımlanmıştı. Haliyle bu listede olmayan cihazların kullanıcıları güncellemeyi alıp alamayacağını merak etmeya başladı. Öte yanadn Android 13 alamayacak Samsung cihazlar da belli oldu.

Samsung Android 13 tabanlı One UI 5.0 sürümünü bazı telefon modellerine dağıtmaya başladı. 19 Ekim'den itibaren Galaxy S22 modelleri için yeni sürümün kararlı hali kullanıma açıldı.

Sammobile tarafından açıklanan yeni Android 13 alamayacak Samsung telefonlar listesi, paylaşıldı.

SAMSUNG'UN POPÜLER BAZI CİHAZLARI GÜNCELLEMEYİ ALAMAYACAK

Samsung'un giriş/orta ve üst segment cihazlarını kullanan milyonlarca kişi var. Haliyle gelecek güncellemeleri de takip ediyorlar. Kısa bir süre önca Android 13 uyumlu One UI 5.0 için kararlı sürümü dağıtmaya başlayan Samsung, sadece belirli cihazlara bu sürümü kullanıma açmıştı.

Samsung Galaxy S10 serisi (Galaxy S10 Lite hariç)

Samsung Galaxy Note 10 serisi (Note 10 Lite hariç)

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A21

Samsung Galaxy Galaxy M51

Samsung Galaxy M31 Prime Edition

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy M21s

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M02s

Samsung Galaxy M02

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A02

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy F41

Samsung Galaxy F02s

Android 13 güncellemesi alacak Samsung cihazların listesi de şu şekilde:

Galaxy S Serisi modeller:

Galaxy S22 Ultra,

Galaxy S22+,

Galaxy S21 FE,

Galaxy S21 Ultra,

Galaxy S21 Plus,

Galaxy S21,

Galaxy S20 Ultra,

Galaxy S20 Plus,

Galaxy S20,

Galaxy S20 FE,

Galaxy S10 Lite.

Galaxy Note Serisi modeller:

Galaxy Note 20 Ultra,

Galaxy Note 20,

Galaxy Note 10 Lite,

Galaxy Z serisi modeller:

Galaxy Z Fold 2 5G,

Galaxy Z Flip,

Galaxy Z Flip 5G,

Galaxy Z Fold 3,

Galaxy Z Flip 3 ve yeni tanıtılan modeller