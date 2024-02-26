Samsung Galaxy Ring ilk kez gösterildi
Samsung, Galaxy Ring'i duyurmuş ancak özelliklerini aktarmamıştı. Tasarımına dair de yalnızca etkinlikteki tek görüntüsünü biliyoruz.
Samsung kısa bir süre önce düzenlediği Unpacked etkinliğinde Galaxy 24 serisini tanıtmasının yanı sıra ilk akıllı yüzüğünü de duyurmuştu. Cihazla ilgili o etkinlikte ayrıntı vermeyen Samsung'un İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde yüzüğün özelliklerini duyurması bekleniyordu.
Şirket resmen tanıtımını gerçekleştirdiği cihazı yüzde 100 ayrıntılarıyla göstermedi. Cihazın prototipini gösteren Samsung, nihai ürünün değişebileceğini de söylüyor.
Bu prototipler üç renkte sunuluyor; platin gümüş, seramik siyah ve altın.
Akıllı yüzüğü deneyimleyenler yüzüğün, alyans boyutlarında olduğunu aktardı. Yüzük, 5 bedenden 13'e kadar boyutlarda sunuluyor ve bunlar da kabaca S bedenden XL'a kadar değişen boyutlara sahip olduğunu gösteriyor.
Yüzükte kalp atış hızı, hareket ve solunum göstergelerine dayalı uyku analizleri yer alacak.
SAMSUNG GALAXY RING İLE SAĞLIK VURGUSU YAPIYOR
Şirketten yapılan basın açıklamasına göre Galaxy Ring, Mobil Dünya Kongresi MWC'de sergilenecek. Daha önceki açıkalada şu ifadeler yer aldı:
“Galaxy Ring, günlük sağlıklı yaşamı basitleştiren, daha bağlantılı bir dijital sağlıklı yaşam platformu olan Samsung Health aracılığıyla daha akıllı ve sağlıklı yaşamı destekleyen yeni bir sağlık formu faktörü.”
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