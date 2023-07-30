Samsung'dan yeni akıllı giyilebilir teknoloji: Galaxy Ring

Yayınlanma: 30.07.2023 - 11:48

Güncelleme: 30.07.2023 - 11:48

Samsung, geçtiğimiz yıldan bu yana yeni bir akıllı giyilebilir cihaz üzerinde çalıştığına dair söylentilerle gündemde. İddialara göre "Galaxy Ring" adını taşıyan bu yüzüğün, akıllı giyilebilir cihaz pazarını keşfetmek için Samsung'un yeni bir adımı olacağı düşünülüyor.

Güney Kore kaynaklı The Elec'in haberine göre, şirket geliştirme sürecini tamamlamış durumda ve muhtemelen önümüzdeki ay üretime başlayacak. Ancak, piyasaya sürülmesi için 2024'e kadar beklemek gerekeceği belirtiliyor. Bu beklemeye neden olan etmenlerden biri olarak, Galaxy Ring'in "tıbbi cihaz" statüsü elde etmek için gerekli olan çeşitli sertifikasyon süreçleri gösteriliyor. Samsung'un Galaxy Watch serisinde olduğu gibi, Galaxy Ring'in de düzensiz kalp ritmi takibi gibi sağlık özelliklerine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Akıllı giyilebilir cihaz pazarındaki rekabetin giderek arttığı bir dönemde Samsung'un yeni cihazı olan Galaxy Ring, şirketin müşterilere farklı ve inovatif bir ürün sunma çabasını yansıtıyor. Ayrıca Samsung'un son ortaya çıkan mâli tablosuna göre kârı yüzde 95 azalmıştı. Bu yüzük ile birlikte şirket akıllı giyilebilir cihaz pazarına girerek yeni bir gelir yöntemi oluşturmayı planlıyor.