Samsung'dan yeni akıllı giyilebilir teknoloji: Galaxy Ring

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un yeni giyilebilir teknolojisi olan 'Yüzük' üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre yüzüğün seri üretimine başlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 11:48
Samsung'dan yeni akıllı giyilebilir teknoloji: Galaxy Ring
Abone Ol google-news

Samsung, geçtiğimiz yıldan bu yana yeni bir akıllı giyilebilir cihaz üzerinde çalıştığına dair söylentilerle gündemde. İddialara göre "Galaxy Ring" adını taşıyan bu yüzüğün, akıllı giyilebilir cihaz pazarını keşfetmek için Samsung'un yeni bir adımı olacağı düşünülüyor.

Güney Kore kaynaklı The Elec'in haberine göre, şirket geliştirme sürecini tamamlamış durumda ve muhtemelen önümüzdeki ay üretime başlayacak. Ancak, piyasaya sürülmesi için 2024'e kadar beklemek gerekeceği belirtiliyor. Bu beklemeye neden olan etmenlerden biri olarak, Galaxy Ring'in "tıbbi cihaz" statüsü elde etmek için gerekli olan çeşitli sertifikasyon süreçleri gösteriliyor. Samsung'un Galaxy Watch serisinde olduğu gibi, Galaxy Ring'in de düzensiz kalp ritmi takibi gibi sağlık özelliklerine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Akıllı giyilebilir cihaz pazarındaki rekabetin giderek arttığı bir dönemde Samsung'un yeni cihazı olan Galaxy Ring, şirketin müşterilere farklı ve inovatif bir ürün sunma çabasını yansıtıyor. Ayrıca Samsung'un son ortaya çıkan mâli tablosuna göre kârı yüzde 95 azalmıştı. Bu yüzük ile birlikte şirket akıllı giyilebilir cihaz pazarına girerek yeni bir gelir yöntemi oluşturmayı planlıyor. 


Samsung Galaxy ring Samsung Yüzük

İlgili Haberler

Samsung için tehlike çanları çalıyor: Şirketin kârlılığı yine düştü

Samsung için tehlike çanları çalıyor: Şirketin kârlılığı yine düştü
Samsung yeni akıllı saatini tanıttı

Samsung yeni akıllı saatini tanıttı
Samsung yeni katlanabilir dev ekranlı telefonu: Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung yeni katlanabilir dev ekranlı telefonu: Samsung Galaxy Z Fold 5

En Çok Okunan Haberler