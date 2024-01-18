Samsung'un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring duyuruldu
Samsung yeni düzenlediği etkinlikte hem Galaxy S24 serisini hem yapay zeka vizyonunu hem de akıllı yüzüğü Galaxy Ring'i tanıttı.
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Samsung, yeni düzenlediği Unpacked 2024 etkinliğinde yeni ürünlerini duyurdu. Galaxy S24 serisinin yanı sıra ilk akıllı yüzüğünü de tanıtan Samsung, Galaxy Ring ile burada direkt Amazon Rings ve diğer akıllı yüzüklere rakip olmaya hazırlanıyor.
SAMSUNG İLK AKILLI YÜZÜĞÜNÜ TANITTI, ÖZELLİKLERİN YAKINDA PAYLAŞILMASI BEKLENİYOR
Temmuz ayından beri bir akıllı yüzük geliştirdiği haberleriyle gündeme gelen Samsung, 17 Ocak(dünkü) etkiliğinde söylentileri doğrulamış oldu.
Şirket cihazın özelliklerini daha paylaşmadı. Tasarımını gösteren Samsung'un bu giyilebilir cihazı, akıllı bir sağlık takip cihazı olarak kullanım sunacak. Bunun yanı sıra yapay zeka özelliklerini de bünyesinde toplayacak.
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