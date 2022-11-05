Samsung Galaxy S23'ün ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı

05 Kasım 2022 Cumartesi, 14:32

Akıllı telefon sektörünün üst sıralarında yer alan Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, en yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S23 serisini çıkarmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl içinde çıkacak telefonlar hakkında her geçen gün yeni bilgiler geliyor.

GELECEK AYLARDA TANITILACAK OLMASI ÜZERİNE İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Webtekno'nun haberine göre şirket, geçtiğimiz haftalarda S23’te kullanılma ihtimali bulunan 200 MP kamerasını tanıttı. Buna ek olarak daha önce de heyecanla beklenen cihazın şu ana kadarki en gerçekçi konsept tasarımı paylaşılırken S23 serisinin çoğunluğunun Snapdragon işlemciye sahip olacağı ifade edildi. Şimdi ise cihazlar hakkında en çok merak edilen konulardan biri olan çıkış tarihi ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.

Güney Kore’nin en büyük gazetelerinden biri olan Chosun’a göre Samsung, Galaxy S23 serisinin tanıtımı için Şubat 2023 tarihini hedefliyor. Telefonların şubat ayının ilk haftasında tanıtılacağı; satışa çıkışının ise ilerleyen haftalarda olacağı raporda belirtildi. Ek olarak satışa çıkış için kesin tarihin 17 Şubat olabileceği de eklendi. Şubat 2023 iddiası, daha önce çıkan sızıntıları da destekler nitelikte.

DAHA ÖNCE SANAL ETKİNLİK İLE TANITMIŞTI

Ayrıca, teknoloji devinin tanıtımı ABD’nin San Francisco şehrinde gerçekleşecek bir etkinlikle yapacağı aktarıldı. Bu, şirketin 2020’den beri ilk kez fiziksel olarak bir tanıtım yapabileceğini de ortaya koydu. Şirket, Galaxy S21’den yakın zamanda çıkış yapan Z Fold4/ Z Flip4’e kadar son yıllardaki birçok cihazını sanal etkinliklerle tanıtmıştı.

Galaxy S23 ile ilgili şu an için pek fazla bilgi bulunmuyor. Bu yıl içinde çıkan bilgiler, Samsung’un bu telefonlarda Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tercih edeceğini göstermişti. Ayrıca kamera konusunda da 200 MP’lik sensör ile ciddi bir iyileştirilmeye gidilebileceği, tasarımda ise önceki nesle benzerlik göstereceğini gösteren söylentiler ortaya çıkmıştı.