Samsung, Galaxy Buds kulaklıklara kamera ekleyebilir

Yayınlanma: 23.01.2025 - 19:36

Güncelleme: 23.01.2025 - 19:36

Ortaya çıkan bir analiz raporuna göre Samsung, Galaxy Buds kulaklıklarına kamera eklemeyi istiyor. Kulaklığın dış kısmına eklenecek bu kameralar, kullanıcılara hem sağdan hem de soldan görüş sağlayacak.

KAMERALI KABLOSUZ KULAKLIK

Mark Gurman'ın Bloomberg'de aktardığına göre Samsung kameralı Galaxy Buds geliştirmeyi düşünüyor. Cihaz hakkında söylenen tek şey bu olsa da ortaya koyulan diğer ayrıntılar, yaklaşan kulaklıklardaki kameraların ne yapabileceğine ışık tutuyor.

Kameraya sahip Galaxy Buds, akıllı gözlüklerin alternatifi olabilir ve Samsung'un XR kulaklığını kullanmayı da kolay hale getirebilir.

Hatırlatmak gerekirse daha önce de Meta'nın Camera Buds adı verilen kameralı kablosuz kulaklıklar geliştirdiği iddia edilmişti. Bu kulaklıklar, kullanıcıların bir nesneye bakmasına ve etraftaki nesneyi analiz etmesini istemesini sağlabilir.

İddialara göre Apple ise kızılötesi kameralara sahip AirPods üzerinde çalışıyor. Bu cihazın havadaki el hareketlerini tanımak için kullanılacağı ve insanların mevcut nesil AirPods'lardaki dokunmatik kontrolleri kullanmasına kıyasla çok daha kolay bir şekilde birçok şeyi kontrol edebilmesini sağlayacak söyleniyor.

Sammobile'da yer alan fikirlere göre Apple'ın ve Meta'nın aksine Samsung'un kameralı kablosuz kulaklıkları, akıllı gözlüklere geçici bir alternatif olabilir. Öte yandan bu kulaklık, insanların gördükleri şeyleri bilmelerini sağlayabilir ve şirketin yakında çıkacak olan XR başlığını daha kolay bir şekilde kontrol etmelerine olanak tanıyabilir.