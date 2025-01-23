Samsung, ince yapıdaki Galaxy S25 Edge modelini duyurdu

Yayınlanma: 23.01.2025 - 19:18

Güncelleme: 23.01.2025 - 19:18

Samsung, S25 serisini tanıttığı etkinliğinde yeni Galaxy S25 Edge modelini de tanıttı. Tasarımı ilk kez görüntülenen telefonun ayrıntıları belli değil. Samsung, telefon modelinin inceliğini ve iç aksamlarını da gösteren kısa bir video bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY S25 EDGE

Telefon daha önce S25 Slim olarak anılıyordu ve o bağlamda sızdırılan özellikler var. Telefonun yayınlanan videoda da görüldüğü üzere iki kamerası bulunacak. Oldukça ince bir gövdeye sahip olsa da büyük bir kamera çıkıntısı olacak telefonda kullanılan materyal de oldukça sağlam görünüyor.

Galaxy S25 Edge modelinin 6,4 mm inceliği olacağı konuşulurken, 6,7 inç büyüklüğünde bir ekranı bulunacak. Snapdragon 8 Elite işlemcisinin bulunması beklenen telefonda 200 MP ana kameranın yer alacağı söyleniyor. Telefon mayıs ayında karşımıza çıkabilir.